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Барабанщик FOZZY — о причинах ухода



Frank Fontsere ещё раз рассказал о причинах, почему он покинул состав FOZZY:



«Я занимаюсь этим уже долгое время, и мне всё ещё нравится играть, и я всё ещё люблю выступать вживую, но я никогда не был самым большим поклонником путешествий. Я не Дора-Исследователь, меня не волнуют экзотические места и всё такое. Для меня это всегда было связано с концертами. Раньше я думал: "Боже, было бы здорово, если бы я мог телепортироваться на каждое шоу". И особенно с появлением ребёнка — ему семь лет — я скучал по нему. Мы не проводили огромное количество времени в дороге, но всё равно это становилось всё труднее. Кроме того, были и другие факторы; были и другие вещи, которыми я хотел заниматься. Мне нужно было разобраться, кто я такой, кто такой Frank Fontsere, а не Frank — барабанщик FOZZY. Это была полноценная часть моей личности, и мне нужно было понять, кто я такой и могу ли я просто выйти в мир и сделать что-то совершенно самостоятельное.



Это были годы, годы и годы размышлений: "Успех, который поддержит меня, не за горами" или "Успех, который поддержит нас, не за горами" — всегда было это самое "не за горами". И я больше не мог этого выносить. Потому что дела у группы идут хорошо, но это не значит, что мы летали на частных самолетах и тому подобное; всё ещё были моменты, с которыми нужно было разбираться. Гастрольные автобусы были хорошими, но всё равно приходилось часто принимать душ на стоянках, в спортзалах и тому подобное. Я не сноб — не то чтобы это были какие-то настоящие трудности, но это просто утомляет тебя через некоторое время, когда тебе за 50, особенно когда у тебя нет никакого участия в игре. У меня не было никаких авторских заслуг — я не автор песен — и я вообще не контролировал то, что делала группа; я не имел права голоса. Когда они говорят: "Прыгай", я спрашиваю: "Как высоко?" И это не значит, что они были диктаторами или что-то в этом роде — у нас были хорошие отношения — но в конечном итоге я чувствую, что я работаю над чем-то, или, по крайней мере, я пытался работать над чем-то, и у меня не было никакого реального контроля над результатом.



Они говорят: "Если ты хочешь потерпеть неудачу, потерпи неудачу на своих собственных условиях". Группа, которая следует своему сердцу и делает музыку, которая что-то значит для них, думает: "Ну, если мы не продадим ни одной пластинки, по крайней мере, у меня есть записи, и я могу гордиться этим". А у меня этого не было; у меня не было реальных инвестиций в то, что происходило».













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