4 янв 2022



FOZZY сменили ударника



Группа FOZZY опубликовала следующее сообщение:



«Спустя почти 2 десятилетия Frank Fontsere уходит с позиции барабанщика FOZZY, чтобы сосредоточиться на своей семье и других проектах. Мы желаем ему всего наилучшего и благодарим его за годы отличного звука!



Однако, мы очень рады объявить, что после длительного процесса прослушивания, наш хороший друг Grant Brooks стал новым барабанщиком FOZZY!!! Мы очень рады высвободить чистую энергию и талант, которые Grant привнесет в группу, и мы готовы выстрелить в 2022 году... так как мы с нетерпением ждем самого грандиозного года в нашей истории! Люблю вас, ребята, и до скорой встречи! Chris, Rich, Billy & PJ».













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