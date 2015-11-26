Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*

DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 170

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 135
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 41
*Новое видео DEXCORE 25
[= ||| все новости группы



*

Fozzy

*



4 янв 2022 : 		 FOZZY сменили ударника

15 дек 2021 : 		 Фанаты спели с FOZZY

12 дек 2021 : 		 Лидер FOZZY попал в больницу

10 дек 2021 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет весной

26 окт 2021 : 		 FOZZY исполнили новую песню

18 окт 2021 : 		 Вокалист FOZZY: «Очень важно установить контакт с аудиторией»

10 сен 2021 : 		 FOZZY выступили без RICH WARD

14 авг 2021 : 		 Оркестровая версия FOZZY

21 июл 2021 : 		 FOZZY представили новую песню

28 май 2021 : 		 Новое видео FOZZY

18 мар 2021 : 		 Вокалист FOZZY беспокоится насчет будущих хедлайнеров

23 янв 2021 : 		 Гитарист FOZZY: «Трамп — лучший президент!»

3 дек 2020 : 		 Документальный фильм от FOZZY

29 окт 2020 : 		 FOZZY вносят финальные штрихи в новый альбом

4 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления FOZZY

25 авг 2020 : 		 CHRIS JERICHO вернулся к записи вокала

11 авг 2020 : 		 CHRIS JERICHO защищает право FOZZY на концерты

28 июл 2020 : 		 В альбом FOZZY войдет 12 тем

22 июл 2020 : 		 CHRIS JERICHO — о новом альбоме FOZZY

15 июл 2020 : 		 Лидер FOZZY: «Хотел бы обязать всех носить маски, но я не губернатор»

13 июл 2020 : 		 Выход нового альбома FOZZY перенесён на 2021 год

3 июл 2020 : 		 Вокалист FOZZY: «Я не так напуган вирусом»

26 май 2020 : 		 У FOZZY много отличных тем

17 дек 2019 : 		 У FOZZY много нового материала

28 ноя 2019 : 		 Лидер FOZZY снизил цену на дом

22 ноя 2019 : 		 Кавер-версия THE KINKS от вокалиста FOZZY
Показать далее
| - |

|||| 4 янв 2022

FOZZY сменили ударника



*
zoom
*
* *
Группа FOZZY опубликовала следующее сообщение:

«Спустя почти 2 десятилетия Frank Fontsere уходит с позиции барабанщика FOZZY, чтобы сосредоточиться на своей семье и других проектах. Мы желаем ему всего наилучшего и благодарим его за годы отличного звука!

Однако, мы очень рады объявить, что после длительного процесса прослушивания, наш хороший друг Grant Brooks стал новым барабанщиком FOZZY!!! Мы очень рады высвободить чистую энергию и талант, которые Grant привнесет в группу, и мы готовы выстрелить в 2022 году... так как мы с нетерпением ждем самого грандиозного года в нашей истории! Люблю вас, ребята, и до скорой встречи! Chris, Rich, Billy & PJ».

FOZZY Parts Ways With Longtime Drummer FRANK FONTSERE, Announces Replacement





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 134

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом