сегодня



В альбом FOZZY войдет 12 тем



В рамках недавнего разговора лидер FOZZY Chris Jericho поделился информацией о том как идет работа над новым альбомом:



«Мы работаем. Я вот буквально при вас слушаю, что у нас получилось. Это двенадцать песен, одиннадцать наших и один кавер. Одна из наших — это 'Nowhere To Run', один убойный кавер — когда выйдет, узнаете сами и десять классных оригинальных треков.



Это наша лучшая пластинка на текущий момент карьеры, так что мне просто не дождаться момента, когда вы все услышите сами. И мы уже начали запись вокала, четыре трека готовы. И там есть тема, 'Ugly'. Не, не так — U-G-L-Y правильнее».













+0 -0



просмотров: 72

