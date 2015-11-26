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Fozzy

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22 ноя 2019 : 		 Кавер-версия THE KINKS от вокалиста FOZZY

9 сен 2019 : 		 Новое видео FOZZY

30 авг 2019 : 		 Новая песня FOZZY

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26 июл 2018 : 		 Новое видео FOZZY

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30 янв 2018 : 		 Новое видео FOZZY

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16 сен 2017 : 		 Новая песня FOZZY

3 авг 2017 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет осенью

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19 мар 2017 : 		 В FOZZY вернулся басист
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CHRIS JERICHO — о новом альбоме FOZZY



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CHRIS JERICHO недавно поговорил о том, как идёт процесс работы над новым материалом FOZZY:

«Очевидно, что COVID отодвинул всё на второй план. Изначальная идея заключалась в том, чтобы выпустить его поздним летом/ранней осенью, и это нереально, когда всё вокруг закрыто, и т. д. Потом мы поняли, что если мы не сможем сделать это в 2020 году, давайте не будем торопиться, давайте просто выпустим его, когда он будет готов. Сейчас трудно гастролировать, и даже не понимая, что будет с расписанием, или что будет разрешено, мы просто принимаем происходящее день за днём, просто переживаем о песнях, которые изумительны и невероятны. Мы очень восхищены этой пластинкой, и я думаю, что она реально выведет нас на новый уровень, точно так же, как "Judas" поднял нас на тот уровень, на котором мы сейчас находимся».

На вопрос о том, всё ли уже сделано для альбома, Chris ответил:

«Я только начал процесс записи вокала, так что у нас впереди долгий путь, но мы работаем над этим. Сейчас, когда ты записываешь альбом, можно записать одну или две песни в доме друга, и это нормально, но когда ты записываешь альбом FOZZY, мне нужно быть в студии с продюсером и Rich'ем Ward'ом, нужно работать, видя друг друга в реальности, а не через телефон или компьютер. Так что когда всё откроют, я буду первым в очереди на запись!»

CHRIS JERICHO On Next FOZZY Album:



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