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Fozzy

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Барабанщик FOZZY о причинах ухода из группы



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Frank Fontsere в сообщении в Инстаграм рассказал о том, почему принял решение покинуть FOZZY:

«Привет, Как вы, возможно, уже слышали, я решил уйти с позиции барабанщика FOZZY. Это было очень болезненное решение, хотя оно и было правильным. Выходить на сцену с парнями, которых я люблю, и делать музыку, которую я люблю, — это то, по чему я буду ужасно скучать. Мне также будет не хватать встреч и общения со всеми замечательными людьми, которые приходили к нам на протяжении многих лет. У FOZZY самые лучшие фанаты в мире.

Я хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить всех, кто в последние несколько дней обращался ко мне с пожеланиями и поддержкой. Ваши слова поддержки значат для меня гораздо больше, чем вы можете себе представить. Я также хотел бы пожелать ребятам из FOZZY и GUARDIANS OF THE JUKEBOX успехов, которых они заслуживают. Я признаю, что будет тяжело наблюдать со стороны, но так и должно быть.

Как было сказано в сообщении в понедельник, причина моего ухода в том, что я больше не хочу проводить время вдали от дома. Если честно, путешествия всегда были моим самым нелюбимым аспектом работы в группе. При наличии жены и сына, особенно сына, которому только что исполнилось 7 лет и который растет и меняется с каждым днем, гастроли становились все более тяжелыми. Это влияло на мое настроение, и я оказывал негативное влияние на окружающих меня людей. В ситуации с группой это не очень хорошо. Это также повлияло на мою любовь к игре на барабанах. Игра на барабанах стала казаться мне больше работой, чем страстью. В ситуации с группой это смертельно опасно. Мне нужны перемены.

Однако это не последнее, что вы от меня слышите. Вы так просто от меня не избавитесь. У меня много планов на будущее, которые включают в себя создание произведений искусства и съемку видео с барабанщиками. Во многом я чувствую, что моя жизнь только начинается.

Я искренне надеюсь, что вы продолжите это путешествие вместе со мной. С большой любовью ко всем, и скоро вы снова услышите обо мне!»

Former FOZZY Drummer FRANK FONTSERE Explains His Departure





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