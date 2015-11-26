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FOZZY представили новую песню



В рамках выступления четырнадцатого июля в Wildwood, Iowa City, Iowa, FOZZY представили новую композицию "The Vulture Club". Также группа впервые на сцене исполнила сингл "Sane".







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