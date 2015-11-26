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Fozzy

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4 мар 2019 : 		 Вокалист FOZZY купил дом в Одессе

7 дек 2018 : 		 Лидер FOZZY: «Наш план — уничтожить IRON MAIDEN на концерте»

4 ноя 2018 : 		 COREY TAYLOR присоединился к FOZZY и исполнил кавер-версии KISS, THE KINKS

26 июл 2018 : 		 Новое видео FOZZY

20 мар 2018 : 		 Музыканты MACHINE HEAD, QUIET RIOT присоединились на сцене к FOZZY

30 янв 2018 : 		 Новое видео FOZZY

3 ноя 2017 : 		 Вокалист FOZZY прикинулся Полом Стенли

11 окт 2017 : 		 Вокалист FOZZY о новом сингле

16 сен 2017 : 		 Новая песня FOZZY

3 авг 2017 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет осенью

30 май 2017 : 		 FOZZY исполнили новую песню

2 май 2017 : 		 Новое видео FOZZY

1 май 2017 : 		 Новая песня FOZZY

19 мар 2017 : 		 В FOZZY вернулся басист

20 окт 2016 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет в 2017 году

30 мар 2016 : 		 Нового альбома FOZZY в 2016 года не будет

28 дек 2015 : 		 FOZZY начали работу над новым материалом

10 авг 2015 : 		 Видео с выступления FOZZY

5 ноя 2014 : 		 Новое видео FOZZY

1 окт 2014 : 		 FOZZY нашли басиста

19 июл 2014 : 		 Новый альбом FOZZY доступен для прослушивания

26 июн 2014 : 		 Фрагмент новой песни FOZZY

21 июн 2014 : 		 Фрагмент новой песни FOZZY

14 июн 2014 : 		 Фрагмент новой песни FOZZY

5 июн 2014 : 		 Видео с текстом от FOZZY

23 май 2014 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет в июле
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Вокалист FOZZY купил дом в Одессе



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По сообщению издания Tampa Bay Times, вокалист FOZZY Chris Jericho приобрел выходящее на озеро поместье в городе Odessa, Florida, за 3,225 миллиона долларов. Дом площадью 8 569 квадратных футов оборудован пятью спальнями, шестью ванными комнатами, гаражом на шесть автомобилей и теннисным кортом. Также есть винный погреб для хранения 500 бутылок.



FOZZY





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional


4 мар 2019, 07:26		Ну, если учесть суммы, которые (по слухам) он получает от AEW, то ничего удивительного.


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