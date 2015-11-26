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Вокалист FOZZY купил дом в Одессе



По сообщению издания Tampa Bay Times, вокалист FOZZY Chris Jericho приобрел выходящее на озеро поместье в городе Odessa, Florida, за 3,225 миллиона долларов. Дом площадью 8 569 квадратных футов оборудован пятью спальнями, шестью ванными комнатами, гаражом на шесть автомобилей и теннисным кортом. Также есть винный погреб для хранения 500 бутылок.

















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