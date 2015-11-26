сегодня



Фанаты спели с FOZZY



В воскресенье вечером (12 декабря) FOZZY провели "Ultimate Fozzy Fan Fest" в O2 Academy Islington в Лондоне, Англия. Заключительное шоу тура группы по Великобритании началось с эксклюзивной мировой премьеры предстоящего альбома FOZZY "Boombox". Пластинка выйдет только 15 апреля 2022 года, но поклонники получили шанс впервые услышать все 12 новых песен в живом исполнении от самих участников группы. Затем вокалист FOZZY Chris Jericho ответил на вопросы поклонников, которые они оставляли на стойке с мерчендайзом. Мероприятие завершилось тем, что группа исполнила две свои самые лучшие песни — "Enemy" и "Judas" — вживую, со специально приглашёнными вокалистами — самими фанатами.



Однако Chris никак не прокомментировал причины, по которым он попал в больницу и почему были отменены несколько концертов.





</div>





+0 -0



просмотров: 123

