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Fozzy

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15 дек 2021 : 		 Фанаты спели с FOZZY

12 дек 2021 : 		 Лидер FOZZY попал в больницу

10 дек 2021 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет весной

26 окт 2021 : 		 FOZZY исполнили новую песню

18 окт 2021 : 		 Вокалист FOZZY: «Очень важно установить контакт с аудиторией»

10 сен 2021 : 		 FOZZY выступили без RICH WARD

14 авг 2021 : 		 Оркестровая версия FOZZY

21 июл 2021 : 		 FOZZY представили новую песню

28 май 2021 : 		 Новое видео FOZZY

18 мар 2021 : 		 Вокалист FOZZY беспокоится насчет будущих хедлайнеров

23 янв 2021 : 		 Гитарист FOZZY: «Трамп — лучший президент!»

3 дек 2020 : 		 Документальный фильм от FOZZY

29 окт 2020 : 		 FOZZY вносят финальные штрихи в новый альбом

4 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления FOZZY

25 авг 2020 : 		 CHRIS JERICHO вернулся к записи вокала

11 авг 2020 : 		 CHRIS JERICHO защищает право FOZZY на концерты

28 июл 2020 : 		 В альбом FOZZY войдет 12 тем

22 июл 2020 : 		 CHRIS JERICHO — о новом альбоме FOZZY

15 июл 2020 : 		 Лидер FOZZY: «Хотел бы обязать всех носить маски, но я не губернатор»

13 июл 2020 : 		 Выход нового альбома FOZZY перенесён на 2021 год

3 июл 2020 : 		 Вокалист FOZZY: «Я не так напуган вирусом»

26 май 2020 : 		 У FOZZY много отличных тем

17 дек 2019 : 		 У FOZZY много нового материала

28 ноя 2019 : 		 Лидер FOZZY снизил цену на дом

22 ноя 2019 : 		 Кавер-версия THE KINKS от вокалиста FOZZY

9 сен 2019 : 		 Новое видео FOZZY
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Фанаты спели с FOZZY



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В воскресенье вечером (12 декабря) FOZZY провели "Ultimate Fozzy Fan Fest" в O2 Academy Islington в Лондоне, Англия. Заключительное шоу тура группы по Великобритании началось с эксклюзивной мировой премьеры предстоящего альбома FOZZY "Boombox". Пластинка выйдет только 15 апреля 2022 года, но поклонники получили шанс впервые услышать все 12 новых песен в живом исполнении от самих участников группы. Затем вокалист FOZZY Chris Jericho ответил на вопросы поклонников, которые они оставляли на стойке с мерчендайзом. Мероприятие завершилось тем, что группа исполнила две свои самые лучшие песни — "Enemy" и "Judas" — вживую, со специально приглашёнными вокалистами — самими фанатами.

Однако Chris никак не прокомментировал причины, по которым он попал в больницу и почему были отменены несколько концертов.

Watch FOZZY Fans Sing CHRIS JERICHO




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