9 окт 2023



Гитарист FOZZY: «Bruce настоящий человечище!»



Гитарист FOZZY и STUCK MOJO Rich Ward в интервью Squared Circle Pit поделился своими впечатлениями от выступления на разогреве у IRON MAIDEN в 2019 году:



«Это было еще одно из знаковых для меня событий. Когда мне было 13 лет, IRON MAIDEN были моей любимой группой. И вот я выступаю на разогреве у IRON MAIDEN — в качестве основной группы поддержки. Я стою на сцене, где всё - вы знаете, как там всё брендировано, и у них есть сценический реквизит, и тому подобное позади меня. Но я стараюсь не слишком зацикливаться на этом моменте, потому что не хочу вести себя в духе "Пришло время для селфи. Посмотрите, где я нахожусь". Я не хочу быть подобным типом, потому что хочу контролировать ситуацию».



Рассказывая о том, почему он прилагает сознательные усилия, чтобы оставаться приземленным на протяжении более чем трех десятилетий своей карьеры, Ward пояснил:



«Давайте подумаем обо всех сумасшедших людях в музыкальной индустрии, которые позволили себе поддаться этому соблазну. За эти годы у меня было много неудачных контактов с известными музыкантами, поклонником которых я был, и я старался с ними познакомиться, потому что я их поклонник. В глубине души я все еще тот 13-летний мальчишка, который стоит перед зеркалом и играет на гитаре. Я всё еще фанбой. И у меня было несколько неудачных встреч. И они всегда происходят потому, что кто-то забыл, что они не всесильны. Они забывают, что это привилегированная жизнь, которая есть у артистов, у людей нашего бизнеса. Всё может закончится, и так оно уже бывало. Вспомните такие группы, как QUIET RIOT, которые были самой популярной группой в мире, а через два года они снова выступали в клубах. Это не длится вечно. Ничего из перечисленного не гарантируется. И этот неудачный опыт общения с людьми научил меня, что когда кто-то подходит ко мне, как бы я ни смущался в тот момент, когда кто-то действительно хочет со мной познакомиться, и я хочу сказать ему: "Все в порядке. Просто играй на гитаре". Но я хочу отметить этот момент, выслушав их и прервав все свои дела, чтобы подарить им эти мгновения, потому что для них это важно, ведь я создал песню или был частью чего-то, что им понравилось. И я никогда не хотел бы отнять это ощущение у них. И, наверное, за 25 или 30 лет, 32 года, что я этим занимаюсь, я знаю, что у меня были неудачные встречи. Но я стараюсь, чтобы люди, пытающиеся поговорить со мной, никогда не получали в ответ тривиального отношения, я стараюсь никогда не относиться к подобному легкомысленно».



Кроме того, он вспомнил один случай общения с рок-звездой, которая произвела на него очень благоприятное впечатление:



«Пару раз я выступал перед сольным Bruce'ом Dickinson'ом в составе STUCK MOJO. Один раз — на Milwaukee Metal Fest в 1997 году, кажется, и мы делили гримерку с Bruce Dickinson, потому что это была общая зона фестиваля, и он выходил на сцену и джемовал с STUCK MOJO примерно за восемь месяцев до этого. Мы играли в Roseland Ballroom [в Нью-Йорке]. Там были мы, FEAR FACTORY и BIOHAZARD. Это было в рамках фестиваля CMJ. Тогда как раз Брюс приехал в город, чтобы продвигать свой новый альбом "Accident Of Birth", который как раз должен был выйти. Мы подошли к нему и сказали: "Мы знаем, что это не ваша композиция, но мы исполняем кавер-версию песни [IRON MAIDEN] "Wrathchild", не согласитесь ли вы выйти и спеть ее с нами". А он ответил: "Ну, у меня есть кое-какие дела. Может быть. Может быть". Зал Roseland Ballroom был переполнен, 3 500 человек или около того. Мы не были хедлайнером, но мы были в серединке списка, наверное, часов в восемь или девять вечера. И мы вышли на сцену. Мы все очень нервничали. "Появится ли он?" Мы все время переглядывались. Это же вокалист IRON MAIDEN. Это мой герой. Понимаете? Я столько раз видел его из первого ряда. И после третьей песни я оглянулся, а он стоит сбоку от сцены. Потом мы представили его, он подошел и спел с нами на сцене песню "Wrathchild". И это был величайший момент в моей жизни до того момента. Всё это время я старался стоять рядом с ним как можно ближе, насколько он мне позволял. В тот момент я был настоящим сталкером. Но когда я увидел его на Milwaukee Metal Fest восемь месяцев спустя и оказался за кулисами, он сказал: "Привет, Rich. Как дела?" Он помнил, как меня зовут. И это для меня значило очень много, и я никогда не перестану предпринимать подобные усилия, потому что есть много молодых групп, которые выросли и любят STUCK MOJO и FOZZY. Некоторые из них с тех пор добились гораздо более широкого успеха, но в нашем мире это не имеет значения».







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