сегодня



FOZZY выступили без RICH WARD



FOZZY выступили второго сентября без гитариста RICH'a WARD'a, который по личным медицинским вопросам не смог принять участие в концерте.







</div>





</div>





</div>





</div>





</div>





</div>





</div>





</div>





+0 -0



просмотров: 102

