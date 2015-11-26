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Лидер FOZZY : «Наш план — уничтожить IRON MAIDEN на концерте»



Chris Jericho из FOZZY недавно ответил на вопрос о том, что для него важнее — быть хэдлайнером в своём бывшем родном городе Виннипеге или открывать шоу IRON MAIDEN в Лос-Анджелесе:



«И то, и то важно. Каждый раз, когда вы играете перед собственной аудиторией, это легко — вы даёте отличное шоу; люди отвечают; все хорошо проводят время; это очень приятно. Когда вы выступаете на разогреве у какой-либо группы... Ранее в этом туре мы дали несколько концертов с THREE DAYS GRACE, и было много людей, которые, возможно, никогда не слышали о FOZZY или слышали о нас, но никогда не слышали нас. Или, может быть, они понятия не имеют: "Кто, чёрт возьми, эта первая группа? Я просто приду и выпью пива или ещё чего-нибудь". Так что у нас другая задача. Ты должен произвести впечатление на этих людей. И вот в конце вечера, когда они скандируют "FOZZY!", и ты аплодируешь стоя, ведь твоя группа — первая из трёх, это невероятно. Что до IRON MAIDEN — это совершенно другой разговор, потому что они известны тем, что у них есть фэны, которым наплевать на открывающую группу. Я не думаю, что я смотрел тех, кто играли перед IRON MAIDEN, лет за десять, может это были DREAM THEATER, игравшие на разогреве, когда я смотрел его. Но это непременный атрибут: придут 20 000 человек, и мы постараемся их зацепить. И это будет очень, очень захватывающе!



Никогда не бывает шоу, которое значит больше, чем другое. Есть площадки разного размера, бывают разные ситуации, но когда начинается "Judas" — мы начинаем с "Judas" — это не имеет значения. Всё, что имеет значение, это то, что вы развлекаете 10 или 10 000, 200 или 20 000 человек. Как бы то ни было, каждое шоу имеет значение, каждое шоу важно, и я отвечаю за каждое выступление — мы отвечаем за то, чтобы сделать его грандиозным».



Несмотря на то, что его уважение к IRON MAIDEN только укоренилось с годами, он и его коллеги по группе сделают всё возможное, чтобы попытаться переплюнуть хэдлайнеров на концерте в сентябре:



«Когда мы получили предложение сделать [шоу], а затем вышел плакат, я смотрел на него около 30 минут. Потому что IRON MAIDEN — моя любимая группа, и она таковой является с 1984 года. Я посмотрел на плакат: "IRON MAIDEN со специальным гостем FOZZY. L.A. Banc Of California Stadium". Я просто пялился на него: "Вау! Я не могу в это поверить!" И как только я перестал смотреть на него, я подумал: "Так, хватит, окей. Теперь наша миссия — уничтожить IRON MAIDEN". Возможно ли это? Я не знаю. Но мы играли в рамках "Kiss Kruise" в то же время, когда играли KISS, — так получилось. Кто-то должен играть наверху, и там могло быть от силы человек сто, но я тогда подумал: "А знаете, я собираюсь дать лучшее шоу из всех, которые люди увидели на этом круизе". Вот как нужно себя настраивать.



Сможем ли мы уничтожить IRON MAIDEN на их собственном шоу? Я не знаю. Но я знаю, что мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы дать свой лучший концерт и оставить такое впечатление, чтобы когда мы покинули сцену, люди сказали бы: "Чёрт возьми! Мы этого не ожидали. Это было потрясающе. Это было здорово!". И после они скажут — и это происходит каждый раз: "IRON MAIDEN были потрясающими. Мне понравилось. Но знаете, а ведь там играли ещё и FOZZY — я и не ожидал, что они так могут". Вот так и завоёвываешь поклонников».



















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