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Fozzy

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|||| 4 ноя 2023

FOZZY не хотят больше альбомов



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В рамках беседы с лидером FOZZY Chris'ом Jericho о планах на ближайшее время, он сказал:

«Только что вышел наш новый сингл, 'Spotlight', и сейчас мы находимся в туре. И, конечно, радио очень важно, как вы знаете. Так что [мы] сейчас просто сосредоточены на этом, и я полагаю, что в ближайшие несколько лет мы будем выпускать по одной песне за раз, а не ждать два года и выпускать полноценный альбом.

Пластинка "Boombox", которую мы начали записывать в 2019 году, из-за изоляции, пандемии заняла три года. Мы называли ее "Китайская фоззократия"; все заняло так много времени. И самое главное, что я понял, — это то, что у нас было 12 отличных песен, но из этих 12 отличных песен три попали на радио, были в Топ-10, еще три мы сыграли вживую и отлично справились, а остальные шесть песен просто исчезли. Вы не играете их вживую и не выпускаете на радио. Они как бы попадают на кладбище мертвых песен FOZZY. Я не хотел выбрасывать впустую эти песни - "Army Of One", "Omen" и "The Worst Is Yet To Come". Это все отличные мелодии. Поэтому, начиная с "Spotlight", мы хотели выпускать по одной песне за раз и дать каждой из них должное, отправить каждую из них на радио, сыграть каждую из них вживую. И тогда можно будет понять, какие у этой песни перспективы и может ли она стать для нас классикой, как "Judas" или "I Still Burn", в том же духе. Так что я думаю, что именно так мы и поступим в будущем - начнем концентрироваться на каждой песне в отдельности».




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4 ноя 2023
Exceptional
Боже, кому он это втирает? У его группы не то что никогда не было альбомов с 12 хорошими песнями, у них за всю карьеру 12 хороших песен не наберётся.

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