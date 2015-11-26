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Fozzy

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18 мар 2021 : 		 Вокалист FOZZY беспокоится насчет будущих хедлайнеров

23 янв 2021 : 		 Гитарист FOZZY: «Трамп — лучший президент!»

3 дек 2020 : 		 Документальный фильм от FOZZY

29 окт 2020 : 		 FOZZY вносят финальные штрихи в новый альбом

4 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления FOZZY

25 авг 2020 : 		 CHRIS JERICHO вернулся к записи вокала

11 авг 2020 : 		 CHRIS JERICHO защищает право FOZZY на концерты

28 июл 2020 : 		 В альбом FOZZY войдет 12 тем

22 июл 2020 : 		 CHRIS JERICHO — о новом альбоме FOZZY

15 июл 2020 : 		 Лидер FOZZY: «Хотел бы обязать всех носить маски, но я не губернатор»

13 июл 2020 : 		 Выход нового альбома FOZZY перенесён на 2021 год

3 июл 2020 : 		 Вокалист FOZZY: «Я не так напуган вирусом»

26 май 2020 : 		 У FOZZY много отличных тем

17 дек 2019 : 		 У FOZZY много нового материала

28 ноя 2019 : 		 Лидер FOZZY снизил цену на дом

22 ноя 2019 : 		 Кавер-версия THE KINKS от вокалиста FOZZY

9 сен 2019 : 		 Новое видео FOZZY

30 авг 2019 : 		 Новая песня FOZZY

26 авг 2019 : 		 Видео с выступления FOZZY

4 апр 2019 : 		 FOZZY на SONY MUSIC

4 мар 2019 : 		 Вокалист FOZZY купил дом в Одессе

7 дек 2018 : 		 Лидер FOZZY: «Наш план — уничтожить IRON MAIDEN на концерте»

4 ноя 2018 : 		 COREY TAYLOR присоединился к FOZZY и исполнил кавер-версии KISS, THE KINKS

26 июл 2018 : 		 Новое видео FOZZY

20 мар 2018 : 		 Музыканты MACHINE HEAD, QUIET RIOT присоединились на сцене к FOZZY

30 янв 2018 : 		 Новое видео FOZZY
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Вокалист FOZZY беспокоится насчет будущих хедлайнеров



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В рамках недавней беседы с вокалистом FOZZY Chris'ом Jericho в программе гитариста TWISTED SISTER Jay Jay French была затронута тема о том, появится ли новая волна металл-групп, способных выступать на больших площадках, как сейчас это делают METALLICA, IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST:

«Я в прошлом году общался с Andy Chopping'ом, он промоутер Download. И я спросил у него: "Кто будет хедлайнером в ближайшие лет десять?" Ну IRON MAIDEN, может, лет десять ещё продержатся, они могут и лет 50 играть, но... Годы идут, а хедлайнеры остаются по сути теми же самыми. Что будет, когда эти группы уйдут? Кто их заменит, кто может: а) собрать сотни тысяч, чтобы они хотели приезжать на их концерты и б) кто сможет развлекать толпу на таком уровне? Потому что это очень непросто. Сотни тысяч — ты должен из себя представлять что-то очень реальное, чтобы собрать и удержать такую толпу. Так что это немного меня беспокоит. Есть несколько групп, готовых подхватить эстафету, но не так много, чтобы охватить все существующие фестивали в году, скажем так, 2030-м».

FOZZY





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