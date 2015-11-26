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Вокалист FOZZY беспокоится насчет будущих хедлайнеров



В рамках недавней беседы с вокалистом FOZZY Chris'ом Jericho в программе гитариста TWISTED SISTER Jay Jay French была затронута тема о том, появится ли новая волна металл-групп, способных выступать на больших площадках, как сейчас это делают METALLICA, IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST:



«Я в прошлом году общался с Andy Chopping'ом, он промоутер Download. И я спросил у него: "Кто будет хедлайнером в ближайшие лет десять?" Ну IRON MAIDEN, может, лет десять ещё продержатся, они могут и лет 50 играть, но... Годы идут, а хедлайнеры остаются по сути теми же самыми. Что будет, когда эти группы уйдут? Кто их заменит, кто может: а) собрать сотни тысяч, чтобы они хотели приезжать на их концерты и б) кто сможет развлекать толпу на таком уровне? Потому что это очень непросто. Сотни тысяч — ты должен из себя представлять что-то очень реальное, чтобы собрать и удержать такую толпу. Так что это немного меня беспокоит. Есть несколько групп, готовых подхватить эстафету, но не так много, чтобы охватить все существующие фестивали в году, скажем так, 2030-м».







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