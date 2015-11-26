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CHRIS JERICHO защищает право FOZZY на концерты



FOZZY вернулись к концертам и подверглись критике со стороны поклонников, распространивших фото, где в толпе нет никакой социальной дистанции, несмотря на пандемию. В рамках стрима "Saturday Night Special" вокалист группы, Chris Jericho выступил с защитой подобного решения:



«Мы отыграли два шоу на этой неделе. И причина в том, что у нас был запланирован тур "Save The World" — в оригинале на апрель и май, потом он был перенесён на июль и август, затем — на октябрь и ноябрь. Но четыре концерта остались в августе. И я подумал: "А почему бы и нет?" Одно шоу в Южной Дакоте, одно — в Северной, одно — в Форт Мэдисон, что рядом с границей Южной Дакоты. Причина, почему мы отыграли уже три концерта, в том, что там очень немного случаев COVID. Меньше тысячи на оба штата, а в одной Флориде уже больше десяти тысяч. Площадки либо совсем пустые, либо заполнены максимум на 50 %. В Minot у нас был солдаут на 50 % зала, в Sioux Falls, Южная Дакота, собралось 35 % от зала. Мы раздавали маски на входе, проверяли температуру — всё в таком духе. Мы по сути целый день сидели в автобусе. Все в нашей группе — музыканты и техники — прошли тестирование.



Что касается возвращения на сцену, то здорово вновь играть спустя семь месяцев. Последний раз мы играли в круизе, и в это сложно поверить — это было как на другой планете, до того времени, когда "корона" всё изменила».



















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