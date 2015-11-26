23 янв 2021



Гитарист FOZZY : «Трамп — лучший президент!»



Гитарист FOZZY Billy Grey поделился своим мнением о Дональде Трампе:



«Мне наплевать, что вы думаете на этот счёт, но я скажу: ДА БЛАГОСЛОВИТ БОГ ТРАМПА! ЛУЧШИЙ ПРЕЗИДЕНТ В МОЕЙ ЖИЗНИ!»







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