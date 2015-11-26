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Fozzy

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12 дек 2021 : 		 Лидер FOZZY попал в больницу

10 дек 2021 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет весной

26 окт 2021 : 		 FOZZY исполнили новую песню

18 окт 2021 : 		 Вокалист FOZZY: «Очень важно установить контакт с аудиторией»

10 сен 2021 : 		 FOZZY выступили без RICH WARD

14 авг 2021 : 		 Оркестровая версия FOZZY

21 июл 2021 : 		 FOZZY представили новую песню

28 май 2021 : 		 Новое видео FOZZY

18 мар 2021 : 		 Вокалист FOZZY беспокоится насчет будущих хедлайнеров

23 янв 2021 : 		 Гитарист FOZZY: «Трамп — лучший президент!»

3 дек 2020 : 		 Документальный фильм от FOZZY

29 окт 2020 : 		 FOZZY вносят финальные штрихи в новый альбом

4 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления FOZZY

25 авг 2020 : 		 CHRIS JERICHO вернулся к записи вокала

11 авг 2020 : 		 CHRIS JERICHO защищает право FOZZY на концерты

28 июл 2020 : 		 В альбом FOZZY войдет 12 тем

22 июл 2020 : 		 CHRIS JERICHO — о новом альбоме FOZZY

15 июл 2020 : 		 Лидер FOZZY: «Хотел бы обязать всех носить маски, но я не губернатор»

13 июл 2020 : 		 Выход нового альбома FOZZY перенесён на 2021 год

3 июл 2020 : 		 Вокалист FOZZY: «Я не так напуган вирусом»

26 май 2020 : 		 У FOZZY много отличных тем

17 дек 2019 : 		 У FOZZY много нового материала

28 ноя 2019 : 		 Лидер FOZZY снизил цену на дом

22 ноя 2019 : 		 Кавер-версия THE KINKS от вокалиста FOZZY

9 сен 2019 : 		 Новое видео FOZZY

30 авг 2019 : 		 Новая песня FOZZY
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Лидер FOZZY попал в больницу



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FOZZY отменили концерт 10 декабря из-за госпитализации лидера коллектива, Chris'а Jericho. По сообщению на странице клуба, где должен был состояться концерт, госпитализация не связана с COVID-19.

FOZZY



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional


12 дек 2021, 17:12		Его уже выписали.


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