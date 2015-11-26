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Лидер FOZZY попал в больницу



FOZZY отменили концерт 10 декабря из-за госпитализации лидера коллектива, Chris'а Jericho. По сообщению на странице клуба, где должен был состояться концерт, госпитализация не связана с COVID-19.







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