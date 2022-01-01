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Fozzy

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Вокалист FOZZY: «Мне пришлось заново учиться петь»



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Chris Jericho в рамках одного из недавних интервью рассказал, как справился с проблемой, с которой столкнулся в сентябре, когда из-за потери голоса пришлось отменять концерты:

«Мне не потребовалась операция, но у меня был повреждена гортань, повреждены голосовые связки. Поэтому мне пришлось заново учиться петь, что дало мне гораздо больше выносливости и силы. И все еще есть определенные ноты, которые я пока не беру, потому что я все еще восстанавливаюсь; это занимает много времени. Это настолько чувствительная область. Если вы сломаете руку, то через шесть-восемь недель вы будете в порядке. А тут все не так. Но ты просто учишься петь с учетом этого. А еще у нас в группе четыре замечательных вокалиста. Поэтому я также осознаю, что мне не нужно исполнять каждую ноту, потому что [басист] P.J. Farley отлично поет, [гитарист] Billy Grey поет и [гитарист] Rich Ward поет. Так что это больше похоже на работу DEF LEPPARD, когда мне не нужно исполнять каждую ноту. Таким образом, мы реально узнали о нашей группе с точки зрения вокала. И я уверен, что даже если мой голос не на тысячу процентов - скорее всего, на девятьсот, — группа звучит намного лучше, потому что все на самом деле хорошо поют и получают больше шансов на пение. И я думаю, что в долгосрочной перспективе для FOZZY будет полезно, что я повредил гортань».




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