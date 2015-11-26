FOZZY вносят финальные штрихи в новый альбом

FOZZY завершают работу над своим новым студийным альбомом, который выйдет в 2021 году.
Во вторник (27 октября) фронтмен FOZZY Chris Jericho) разместил фотографию, на которой он сидит в самолете, видимо, по пути в студию звукозаписи в Атланте, и подписал её следующим образом: «Пришло время закончить этот новый рок-н-ролльный альбом... #OneSongLeft #Fozzy2021 @fozzyrock».
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