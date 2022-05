сегодня



Вокалист FOZZY отрицает использование подкладок



Jave Patterson в рамках программы Two Doods Reviews спросил у вокалиста FOZZY Chris'a Jericho, использует ли он подкладки на концертах, на что тот ответил:



«Совершенно точно нет, абсолютно. Я думаю, есть реальное заблуждение... Вы использовали слово "уповать" — так вот это тоже неправильно. Eddie Trunk пришёл на наше выступление в Asbury Park и сделал целое шоу о FOZZY в том смысле, что мы все играем и поём на тысячу процентов. Для чего мы используем записанные дорожки — так это клавиши, индустриальные звуки для [нашей кавер-версии песни FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD] "Relax" — атмосфера, всё в таком духе. И это делает большинство коллективов... Именно для этого мы используем бэк-треки. Убрать дорожки... На самом деле в Авроре, штат Иллинойс, во время этого тура дорожки полностью отключили — мы отыграли весь сет точно так же, как он был, и всё звучало отлично. Просто у вас есть "конфетка для ушей" и маленькие дополнительные нюансы, которые делают шоу просто лучше. Оно звучит лучше, потому что вы слышите то, что не можете сделать, если у вас нет клавишника или струнной секции. В "Army Of One" есть целая симфония. Что нам делать? Упаковать 15 парней в гастрольный автобус и взять их с собой, куда бы мы ни приехали? Разумеется, некоторые группы используют подкладки в большей степени. SANTA CRUZ использовали их — вон они как раз из таких. Мы гастролировали с SANTA CRUZ.



Я полагаю, что в наше время об этом ведётся столько споров, что большинству людей на самом деле всё равно. Это ведь просто дополняет шоу и ничего более. И большинство людей не заостряет на подобном внимание. Но что касается ситуации с Eddie Trunk'ом, вы можете послушать его шоу на Sirius и послушать его, когда он пришёл на шоу в Эсбери-Парке в Stone Pony, которое мы проводили. И он сказал: "Я пришёл посмотреть на шоу, и я анализировал его, а они пели и играли, и это было здорово. И они потрясающая группа".



По какой-то причине нас втянули в эту дискуссию — потому что я сказал, что мы используем подкладки. Спросите Zach'a [Myers'a] из SHINEDOWN, используют ли они покладки. Спросите Matt'a [M. Shadows'a] из AVENGED SEVENFOLD. Так и работают группы... Если только вы не собираетесь выйти на сцену, как THE ROLLING STONES, с 17 людьми, а мы не можем этого позволить. Это невозможно. Это непрактично. И, как я уже сказал, это рок-н-ролл. Если я хочу добавить грёбаные струнные в песню, я сделаю это и воспроизведу их на концерте в записи.



Знаете что? Когда QUEEN гастролировали в 70-х и исполняли "Bohemian Rhapsody", у них не было пяти оперных певцов, которые пели "Scaramouche, Scaramouche". Они использовали фонограммы. Вы бы сказали, что QUEEN — это фанерная группа? Нет. Но они использовали треки. Это нормально. Люди, это нормально!»







