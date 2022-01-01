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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 15
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
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Fozzy

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FOZZY думают перейти на синглы



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Вокалист FOZZY Chris Jericho поставил под сомнение тот факт, что группа выпустит ещё один номерной альбом:

«Мы уже работаем над новым материалом, и я считаю, что способ выпуска музыки изменился. Я не знаю, будем ли мы выпускать ещё один "альбом" как таковой, потому что вы делаете 12 песен, и каждая песня великолепна, но как только вы выпускаете три сингла на радио, на этом всё заканчивается. Так что мы можем просто сосредоточиться на одной песне за раз, просто будем это делать с большей периодичностью».




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