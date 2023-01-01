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Fozzy

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Гитарист FOZZY хвалит JOHNNY ANDREWS'а



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В рамках недавней беседы гитарист FOZZY Billy Grey заявил, что его «терзают смутные сомнения», что с годами альбомы группы получаются только лучше:

«Последние две пластинки — на самом деле последние три пластинки — мы начали [работать] с [продюсером] Johnny Andrews'ом на [альбоме] "Do You Wanna Start A War" [2014]; он написал "Lights Go Out" и несколько других песен для этого альбома. Но затем на альбоме "Judas" [2017] и на прошлом альбоме "Boombox" [2022] он написал и спродюсировал весь альбом — что касается текстов, мелодий и тому подобного, это сделали он, Rich [Ward, гитара] и Chris [Jericho, вокал]. Но он как продюсер открыл очень многое из того, что было нужно группе, чтобы двигаться дальше. Это было вроде нового начала, и лучшее ещё впереди».




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