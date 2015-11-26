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Fozzy

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Вокалист FOZZY: «Очень важно установить контакт с аудиторией»



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Chris Jericho в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, давали ли ему его рокеры-друзья совет о том, как закрепиться в бизнесе:

«Скажу так, что было много парней, фанатами которых я был, и с которыми я подружился, — например, Paul Stanley [KISS], который всегда крут. Я общаюсь с Lars'ом [Ulrich'ом] из METALLICA; он мой очень хороший друг. Но я не спрашиваю советов у этих ребят, я как бы иду по их стопам.

Когда ты в шоу-бизнесе так долго, как я, — 31 год будет на этой неделе или на следующей, я не помню точно — ты выбираешь и отбираешь необходимые тебе черты и идеи у разных парней, которыми ты восхищаешься. Например как фронтмен я был большим [поклонником] Paul'а Stanley, David'а Lee Roth'а [VAN HALEN], Mick'a Jagger'a [THE ROLLING STONES], Фредди Меркьюри [QUEEN] — подобных им парней. Bruce'a Dickinson'a [IRON MAIDEN]... Вы смотрите, как они выступают и как они завораживают толпу — в этом и есть настоящее искусство. И это нелегко. Это как быть ведущим подкаста. Быть ведущим подкаста нелегко. А люди думают, что это так, потому что существует буквально миллион подкастов, хотя многие из них появляются и исчезают в мгновение ока. Так что это настоящее искусство, как искусство быть фронтменом рок-н-ролльной группы. Да, важно петь. Да, важно обладать этой способностью. Но вы также должны быть хозяином вечеринки, лидером группы, вовлекать людей в шоу. Это то, чего хотят люди. Это то, чего я всегда хотел как фанат, и я до сих пор этого хочу.

Как я уже говорил, это то же самое, когда я только начинал заниматься рестлингом — ты черпаешь вдохновение, добавляешь его в свой собственный маленький блендер, добавляешь туда много себя, взбалтываешь всё это, и в результате получается то, что получается. И рестлер Chris Jericho отличается от вокалиста Chris'a Jericho, но есть качества, которые сочетаются и взаимодействуют в обоих.

Быть выступающим артистом, будь ты комик, рестлер, певец, шекспировский актёр — у всего есть элемент, заключающийся в установлении связи с аудиторией. Если ты сможешь установить контакт с аудиторией, она всегда будет твоей. Если ты сможешь вызвать у них радостные эмоции, то они всегда придут на твои шоу, когда ты вновь окажешься в этом городе».

FOZZY





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


18 окт 2021, 15:54		Прочиталось, вокалист OZZY.


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