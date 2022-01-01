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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 40
*CORONER начнут запись зимой 30
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
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Fozzy

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8 ноя 2022 : 		 FOZZY открыли тур

15 окт 2022 : 		 FOZZY думают перейти на синглы

12 окт 2022 : 		 Вокалист FOZZY — о состоянии вокала

26 июл 2022 : 		 Вокалист FOZZY рассказал о проблемах со здоровьем прошлой осенью

4 июл 2022 : 		 Лидер FOZZY о "Танцах со звездами"

12 май 2022 : 		 Вокалист FOZZY отрицает использование подкладок

19 апр 2022 : 		 Гитарист FOZZY — о новом альбоме

13 апр 2022 : 		 FOZZY получили золото

13 апр 2022 : 		 Гитарист FOZZY: «Chris в пятёрке лучших вокалистов в настоящее время»

8 апр 2022 : 		 Новое видео FOZZY

5 апр 2022 : 		 Вокалист FOZZY: «Все мы используем подкладки»

1 апр 2022 : 		 FOZZY выступили с новым барабанщиком

21 мар 2022 : 		 Новая песня FOZZY

23 фев 2022 : 		 Барабанщик FOZZY — о причинах ухода

29 янв 2022 : 		 Барабанщик FOZZY о причинах ухода из группы

4 янв 2022 : 		 FOZZY сменили ударника

15 дек 2021 : 		 Фанаты спели с FOZZY

12 дек 2021 : 		 Лидер FOZZY попал в больницу

10 дек 2021 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет весной

26 окт 2021 : 		 FOZZY исполнили новую песню

18 окт 2021 : 		 Вокалист FOZZY: «Очень важно установить контакт с аудиторией»

10 сен 2021 : 		 FOZZY выступили без RICH WARD

14 авг 2021 : 		 Оркестровая версия FOZZY

21 июл 2021 : 		 FOZZY представили новую песню

28 май 2021 : 		 Новое видео FOZZY

18 мар 2021 : 		 Вокалист FOZZY беспокоится насчет будущих хедлайнеров
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|||| сегодня

FOZZY открыли тур



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FOZZY отыграли первое шоу после проблем с вокалом у Chris'a Jericho, из-за которых группа была вынуждена досрочно взять паузу в гастролях.




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