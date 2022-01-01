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*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 11
*SERJ TANKIAN работает над книгой 10
*Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ... 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
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Fozzy

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12 окт 2022 : 		 Вокалист FOZZY — о состоянии вокала

26 июл 2022 : 		 Вокалист FOZZY рассказал о проблемах со здоровьем прошлой осенью

4 июл 2022 : 		 Лидер FOZZY о "Танцах со звездами"

12 май 2022 : 		 Вокалист FOZZY отрицает использование подкладок

19 апр 2022 : 		 Гитарист FOZZY — о новом альбоме

13 апр 2022 : 		 FOZZY получили золото

13 апр 2022 : 		 Гитарист FOZZY: «Chris в пятёрке лучших вокалистов в настоящее время»

8 апр 2022 : 		 Новое видео FOZZY

5 апр 2022 : 		 Вокалист FOZZY: «Все мы используем подкладки»

1 апр 2022 : 		 FOZZY выступили с новым барабанщиком

21 мар 2022 : 		 Новая песня FOZZY

23 фев 2022 : 		 Барабанщик FOZZY — о причинах ухода

29 янв 2022 : 		 Барабанщик FOZZY о причинах ухода из группы

4 янв 2022 : 		 FOZZY сменили ударника

15 дек 2021 : 		 Фанаты спели с FOZZY

12 дек 2021 : 		 Лидер FOZZY попал в больницу

10 дек 2021 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет весной

26 окт 2021 : 		 FOZZY исполнили новую песню

18 окт 2021 : 		 Вокалист FOZZY: «Очень важно установить контакт с аудиторией»

10 сен 2021 : 		 FOZZY выступили без RICH WARD

14 авг 2021 : 		 Оркестровая версия FOZZY

21 июл 2021 : 		 FOZZY представили новую песню

28 май 2021 : 		 Новое видео FOZZY

18 мар 2021 : 		 Вокалист FOZZY беспокоится насчет будущих хедлайнеров

23 янв 2021 : 		 Гитарист FOZZY: «Трамп — лучший президент!»

3 дек 2020 : 		 Документальный фильм от FOZZY
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Вокалист FOZZY — о состоянии вокала



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CHRIS JERICHO в рамках недавней беседы рассказал о том, как у него дела с голосом:

«Становится лучше, чувак. Это один из тех случаев, когда я думал, типа, о, когда синяк пройдёт, ты снова сможешь петь. А это не так. Если вы повредили плечо, это не может просто так пройти; вы должны пройти курс реабилитации и начать с трёхфунтовых гирь. Так что я нахожусь именно в таком положении.

Через месяц у нас начинается турне по Англии, и я начал перестраивать своё вокальное мастерство так, чтобы оно было превосходным; оно будет идеальным к турне. И поскольку я всё ещё продолжаю набирать силу, нужно заново научиться некоторым вещам, и тогда всё вернётся. Так что всё идёт хорошо. Сейчас мне намного лучше, чем две недели назад, а тогда было намного лучше, чем за две недели до этого.

Это просто один из тех случаев, когда я оказался в нужном месте в неподходящее время, или в неподходящем месте в определённое время, как-то так».




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