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Вокалист FOZZY — о состоянии вокала



CHRIS JERICHO в рамках недавней беседы рассказал о том, как у него дела с голосом:



«Становится лучше, чувак. Это один из тех случаев, когда я думал, типа, о, когда синяк пройдёт, ты снова сможешь петь. А это не так. Если вы повредили плечо, это не может просто так пройти; вы должны пройти курс реабилитации и начать с трёхфунтовых гирь. Так что я нахожусь именно в таком положении.



Через месяц у нас начинается турне по Англии, и я начал перестраивать своё вокальное мастерство так, чтобы оно было превосходным; оно будет идеальным к турне. И поскольку я всё ещё продолжаю набирать силу, нужно заново научиться некоторым вещам, и тогда всё вернётся. Так что всё идёт хорошо. Сейчас мне намного лучше, чем две недели назад, а тогда было намного лучше, чем за две недели до этого.



Это просто один из тех случаев, когда я оказался в нужном месте в неподходящее время, или в неподходящем месте в определённое время, как-то так».







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