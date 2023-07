сегодня



NITA STRAUSS — о троллях



В рамках одного из интервью у NITA STRAUSS спросили, как она справляется с хейтом в сети:



«Я написала об этом песню. На моей новой пластинке "The Call Of The Void" есть песня об этом под названием "Digital Bullets" с [приглашённым вокалистом] Chris'ом Motionless'ом [из MOTIONLESS IN WHITE]. И в ней речь идёт о тех троллях в Интернете, которые стреляют "цифровыми пулями". Они никогда не встретятся с тобой лицом к лицу и не скажут: "Ты отстой", "Ты шлюха", "Ты жадная до денег шлюха" или что-то ещё. Никто никогда не говорил мне этого в лицо, но стоит зайти в социальные сети, и там сразу появляется что-то вроде: "Надеюсь, ты сгоришь в пожаре". [Смеётся] В Интернете люди становятся жёсткими. Это не ново. Это не исчезнет.



Однажды мой парень сказал мне кое-что лично... И это было обидно — я не могу лгать и говорить, что это не было обидно. Конечно, было обидно. Но он сказал: "Знаешь, никто не придёт и не плюнет тебе в лицо на улице. Люди не подходят к тебе, не грубят тебе. Это просто фальшивка. Это просто онлайн".



Люди все равно будут писать в Интернете. И есть такая поговорка: "Жить хорошо — лучшая месть". Так что пусть эти люди и дальше проводят время в соцсетях, обсуждая своё дерьмо. А я буду продолжать гастролировать по миру, есть потрясающую еду, останавливаться в хороших отелях, играть на гитаре с рок-, поп- и металл-звёздами. И я полагаю, что это хороший компромисс. Меня это устраивает [Смеётся]».







+1 -0



( 1 ) просмотров: 303