NITA STRAUSS отыграла первое шоу с DEMI LOVATO



NITA STRAUSS отыграла первое шоу с DEMI LOVATO 13 августа на Illinois State Fair, Спрингфилд, Иллинойс, — видео доступно ниже.



Had a blast on opening night with







Had a blast on opening night with @ddlovato !





