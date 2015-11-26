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Nita Strauss

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NITA STRAUSS выбрала «рок-бога»



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Nita Strauss, гитаристка группы ALICE COOPER, была гостьей передачи BBC "The Rock Show With Johnnie Walker" в сегменте "Rock God". Нита выбрала Steve'a Vai'я в качестве «рок-бога» и рассказала о своём выборе:

«Steve Vai был моим любимым гитаристом с тех пор, как я только начала играть на гитаре, он всегда был моим самым большим вдохновением не только из-за его техники, но и из-за позитивного настроя и страсти в его игре. Именно этому я стараюсь подражать в своей игре каждый день, и я думаю, что все гитаристы могли бы извлечь из этого пользу. Так что, Steve Vai, ты — мой рок-бог».

В 2018 году в интервью Sweetwater Nita рассказала о том, как в подростковом возрасте её вдохновило выступление Steve'a в фильме 1980-х годов «Перекрёсток». Она сказала:

«Когда я смотрела этот фильм, я увлекалась гимнастикой. Я была запасной в юношеской олимпийской команде — я настолько серьёзно хотела заниматься гимнастикой. На следующий день после просмотра я пришла в спортзал, куда ходила в детстве. Допустим, тренировка начиналась в 5 часов. Я пришла, наверное, в 5:10 — 5:15. Мой тренер посмотрел на меня так, [постукивая по запястью], и я сказала: "Я знаю. Да-да, я знаю". Я забрала свои вещи из шкафчика, ушла и больше не возвращалась. С того момента я только и делала, что играла на гитаре. Я не думала ни о чём другом. Мне это нравилось. Я была ребёнком, который занимался каждый час. Невозможно было вырвать гитару из моих рук. За обеденным столом, под одеялом с выключенным светом после сна — я всегда играла. Брала гитару в школу, занималась за обедом... Вначале я не была особо хороша в игре на этом инструменте. Все начинают с одинакового уровня, и я люблю это в музыке. Никто не может отжиматься за вас. Никто не может тренироваться за вас. Никто не сможет прогнать за вас эти часы гамм. Никто не начинает лучше, чем кто-либо другой».

Nita также назвала Vai'я вдохновителем своего дебютного сольного сингла "Pandemonium", сказав:

«На самом деле Steve — это причина, по которой я записала "Pandemonium". Я была очень сосредоточена на запуске WE START WARS, моей оригинальной группы, и я всегда хотела сделать сольную запись. Все мои герои — инструментальные гитаристы, но у меня было чувство "я не готова", и я говорила: "Я не ощущаю себя тем гитаристом, которым я хочу быть, когда я это сделаю". Это называется страхом. Страху нет места в том, что мы здесь делаем. Впервые я встретила Vai'я на "Generation Axe" [в туре 2016 года с Zakk'ом Wylde'ом, Yngwie Malmsteen'ом, Nuno Bettencourt'ом и Tosin'ом Abasi]. Steve сказал: "Я собираю сборник о женщинах-гитаристках. Не хочешь ли ты предложить для него свою песню?" Я ответила: "О да, конечно. У меня определённо что-то есть". Мы с [моим парнем/менеджером] шли к машине, и он сказал: "Ну что, у тебя что-то есть?" Я говорю: "Нет. Ни малейшего понятия". [Смеётся] "У меня ничего нет. У меня даже нет идеи". Но я пошла домой, и за следующие несколько дней я сформулировала то, что в итоге стало "Pandemonium", и мне было очень весело это делать».

NITA STRAUSS Picks STEVE VAI As Her



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