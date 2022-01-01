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Новый альбом NITA STRAUSS выйдет в 2023 году
NITA STRAUSS в рамках недавней беседы рассказала о том, когда стоит ждать новую пластинку:
«Я недавно выпустила сингл "Summer Storm", уже второй из нового альбома. И это инструментальная тема, возвращающая меня к корням, тому, благодаря чему меня узнали. Но следующий сингл будет с вокалом, с тем, с кем я очень хотела сотрудничать очень и очень давно, одним из моих любимых голосов. И я с нетерпением жду, когда все услышат эту песню. Мы заканчиваем видео, так что скоро всё будет. Моя новая пластинка примерно на половину состоит из инструментальных тем и песен с вокалом, так что будет ещё много интересного. Ну а услышать вы всё сможете в начале 2023 года».
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