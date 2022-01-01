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*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 11
*SERJ TANKIAN работает над книгой 10
*Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ... 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
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Nita Strauss

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12 окт 2022 : 		 Новый альбом NITA STRAUSS выйдет в 2023 году

4 сен 2022 : 		 NITA STRAUSS в новом видео DEMI LOVATO

31 авг 2022 : 		 NITA STRAUSS представила новый сингл

26 авг 2022 : 		 NITA STRAUSS выступила с DEMI LOVATO

24 авг 2022 : 		 NITA STRAUSS в концертном клипе DEMI LOVATO

19 авг 2022 : 		 NITA STRAUSS с DEMI LOVATO в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

17 авг 2022 : 		 NITA STRAUSS отыграла первое шоу с DEMI LOVATO

29 июл 2022 : 		 NITA STRAUSS репетирует с DEMI LOVATO

17 июл 2022 : 		 NITA STRAUSS присоединилась к DEMI LOVATO

8 июл 2022 : 		 NITA STRAUSS и потные трусы фаната

14 фев 2022 : 		 NITA STRAUSS: «К микрофону не планирую»

7 фев 2022 : 		 NITA STRAUSS выступила на игре

19 янв 2022 : 		 Видео с выступления NITA STRAUSS

3 янв 2022 : 		 NITA STRAUSS подвела итоги тура

29 дек 2021 : 		 NITA STRAUSS: «У музыкантов в 2021 слишком много забот»

16 дек 2021 : 		 NITA STRAUSS — о пути к трезвости

13 дек 2021 : 		 NITA STRAUSS: «Жду нескольких исполнителей»

9 дек 2021 : 		 NITA STRAUSS: «Половина альбома — с вокалом, половина — инструменталы»

6 дек 2021 : 		 NITA STRAUSS просит вернуть коврик

29 ноя 2021 : 		 NITA STRAUSS — об использовании сексуальности в промоушне материала

28 ноя 2021 : 		 NITA STRAUSS вошла в Top-10 Billboard. Это первый результат для женщин за 26 лет

19 ноя 2021 : 		 DAVID DRAIMAN присоединился к NITA STRAUSS

26 окт 2021 : 		 NITA STRAUSS выбрала «рок-бога»

18 окт 2021 : 		 Вокалист DISTURBED в новом видео NITA STRAUSS

16 май 2021 : 		 NITA STRAUSS даёт совет молодым

15 май 2021 : 		 NITA STRAUSS: «На новом альбоме будет одна из моих любимых вокалисток»
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Новый альбом NITA STRAUSS выйдет в 2023 году



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NITA STRAUSS в рамках недавней беседы рассказала о том, когда стоит ждать новую пластинку:

«Я недавно выпустила сингл "Summer Storm", уже второй из нового альбома. И это инструментальная тема, возвращающая меня к корням, тому, благодаря чему меня узнали. Но следующий сингл будет с вокалом, с тем, с кем я очень хотела сотрудничать очень и очень давно, одним из моих любимых голосов. И я с нетерпением жду, когда все услышат эту песню. Мы заканчиваем видео, так что скоро всё будет. Моя новая пластинка примерно на половину состоит из инструментальных тем и песен с вокалом, так что будет ещё много интересного. Ну а услышать вы всё сможете в начале 2023 года».




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