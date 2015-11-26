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NITA STRAUSS — о пути к трезвости



NITA STRAUSS в рамках визита в "Guitar Autopsy" рассказала о том, как докатилась до трезвой жизни:



«Весь мой подход к трезвости, здоровью и фитнесу заключается в обучении, но не в принуждении. Я бы не хотела, чтобы это было что-то вроде: "Ты обязательно должна бросить пить. Ты должна делать кардиотренировки каждый день" или что-то в этом роде. Я могу поделиться только тем, что действительно сработало для меня, а алкоголь был чрезвычайно вреден для моей личной жизни.



Я завязала в 2015 году и по сути просто решила извлечь из этого максимум пользы, поэтому решила: "Если я собираюсь сделать это, я сделаю это как следует". И я перешла от похода в бар после шоу к утреннему походу в "Барбелл", если не сказать больше. [Смеётся]. Я связалась с отличными тренерами по бодибилдингу, которые [помогли] мне с диетой и моими тренировками, пока я в поездках. Я использую правильные добавки, ем правильную пищу. У меня есть диетологи в RP Strength, у меня есть тренер по тренировкам, я принимаю все нужные добавки, я пью зеленые напитки, я принимаю все витамины и не отклоняюсь от курса. И чем больше я это делала, люди в нашем сообществе — сообществе рока и металла — начали спрашивать, как я это делаю. И я писала длинные ответы на своём телефоне: "Во-первых, ты пьёшь много воды..." Да-да-да. И тогда я подумала, почему бы не вдохновить людей на большее. Так я и создала "Body Shred". И "Body Shred" — это первый известный мне фитнес-запрос, ориентированный на музыкальное сообщество».







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