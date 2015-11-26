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Nita Strauss

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16 дек 2021 : 		 NITA STRAUSS — о пути к трезвости

13 дек 2021 : 		 NITA STRAUSS: «Жду нескольких исполнителей»

9 дек 2021 : 		 NITA STRAUSS: «Половина альбома — с вокалом, половина — инструменталы»

6 дек 2021 : 		 NITA STRAUSS просит вернуть коврик

29 ноя 2021 : 		 NITA STRAUSS — об использовании сексуальности в промоушне материала

28 ноя 2021 : 		 NITA STRAUSS вошла в Top-10 Billboard. Это первый результат для женщин за 26 лет

19 ноя 2021 : 		 DAVID DRAIMAN присоединился к NITA STRAUSS

26 окт 2021 : 		 NITA STRAUSS выбрала «рок-бога»

18 окт 2021 : 		 Вокалист DISTURBED в новом видео NITA STRAUSS

16 май 2021 : 		 NITA STRAUSS даёт совет молодым

15 май 2021 : 		 NITA STRAUSS: «На новом альбоме будет одна из моих любимых вокалисток»

29 мар 2021 : 		 NITA STRAUSS: «Это был самый напряжённый год в моей жизни»

12 фев 2021 : 		 NITA STRAUSS выпустит альбом в этом году

22 дек 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Если бы "Stairway To Heaven" вышла сейчас, ныли бы и из-за неё»

7 сен 2020 : 		 NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот

27 май 2020 : 		 ALICE COOPER о NITA STRAUSS

15 май 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Семь песен готово!»

8 май 2020 : 		 NITA STRAUSS: «На альбоме будет один вокалист, а может, и два!»

13 апр 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Хочу донести нечто важное этим альбомом»

18 мар 2020 : 		 NITA STRAUSS о коронавирусе: «Закончу альбом!»

23 янв 2020 : 		 NITA STRAUSS на NAMM

15 дек 2019 : 		 NITA STRAUSS представила новое видео

9 окт 2019 : 		 KORE ROZZIK присоединился к NITA STRAUSS для кавер-версии ALICE COOPER

27 сен 2019 : 		 NITA STRAUSS работает над новым альбомом

20 май 2019 : 		 NITA STRAUSS и участники FOZZY исполнили песню STUCK MOJO

16 май 2019 : 		 NITA STRAUSS выступила с EVANESCENCE
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NITA STRAUSS — о пути к трезвости



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NITA STRAUSS в рамках визита в "Guitar Autopsy" рассказала о том, как докатилась до трезвой жизни:

«Весь мой подход к трезвости, здоровью и фитнесу заключается в обучении, но не в принуждении. Я бы не хотела, чтобы это было что-то вроде: "Ты обязательно должна бросить пить. Ты должна делать кардиотренировки каждый день" или что-то в этом роде. Я могу поделиться только тем, что действительно сработало для меня, а алкоголь был чрезвычайно вреден для моей личной жизни.

Я завязала в 2015 году и по сути просто решила извлечь из этого максимум пользы, поэтому решила: "Если я собираюсь сделать это, я сделаю это как следует". И я перешла от похода в бар после шоу к утреннему походу в "Барбелл", если не сказать больше. [Смеётся]. Я связалась с отличными тренерами по бодибилдингу, которые [помогли] мне с диетой и моими тренировками, пока я в поездках. Я использую правильные добавки, ем правильную пищу. У меня есть диетологи в RP Strength, у меня есть тренер по тренировкам, я принимаю все нужные добавки, я пью зеленые напитки, я принимаю все витамины и не отклоняюсь от курса. И чем больше я это делала, люди в нашем сообществе — сообществе рока и металла — начали спрашивать, как я это делаю. И я писала длинные ответы на своём телефоне: "Во-первых, ты пьёшь много воды..." Да-да-да. И тогда я подумала, почему бы не вдохновить людей на большее. Так я и создала "Body Shred". И "Body Shred" — это первый известный мне фитнес-запрос, ориентированный на музыкальное сообщество».

NITA STRAUSS:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Alias


16 дек 2021, 17:15		Господи, какие они зануды!


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