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Nita Strauss

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9 дек 2021 : 		 NITA STRAUSS: «Половина альбома — с вокалом, половина — инструменталы»

6 дек 2021 : 		 NITA STRAUSS просит вернуть коврик

29 ноя 2021 : 		 NITA STRAUSS — об использовании сексуальности в промоушне материала

28 ноя 2021 : 		 NITA STRAUSS вошла в Top-10 Billboard. Это первый результат для женщин за 26 лет

19 ноя 2021 : 		 DAVID DRAIMAN присоединился к NITA STRAUSS

26 окт 2021 : 		 NITA STRAUSS выбрала «рок-бога»

18 окт 2021 : 		 Вокалист DISTURBED в новом видео NITA STRAUSS

16 май 2021 : 		 NITA STRAUSS даёт совет молодым

15 май 2021 : 		 NITA STRAUSS: «На новом альбоме будет одна из моих любимых вокалисток»

29 мар 2021 : 		 NITA STRAUSS: «Это был самый напряжённый год в моей жизни»

12 фев 2021 : 		 NITA STRAUSS выпустит альбом в этом году

22 дек 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Если бы "Stairway To Heaven" вышла сейчас, ныли бы и из-за неё»

7 сен 2020 : 		 NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот

27 май 2020 : 		 ALICE COOPER о NITA STRAUSS

15 май 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Семь песен готово!»

8 май 2020 : 		 NITA STRAUSS: «На альбоме будет один вокалист, а может, и два!»

13 апр 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Хочу донести нечто важное этим альбомом»

18 мар 2020 : 		 NITA STRAUSS о коронавирусе: «Закончу альбом!»

23 янв 2020 : 		 NITA STRAUSS на NAMM

15 дек 2019 : 		 NITA STRAUSS представила новое видео

9 окт 2019 : 		 KORE ROZZIK присоединился к NITA STRAUSS для кавер-версии ALICE COOPER

27 сен 2019 : 		 NITA STRAUSS работает над новым альбомом

20 май 2019 : 		 NITA STRAUSS и участники FOZZY исполнили песню STUCK MOJO

16 май 2019 : 		 NITA STRAUSS выступила с EVANESCENCE

15 май 2019 : 		 Новое видео NITA STRAUSS

9 май 2019 : 		 NITA STRAUSS объявила фитнес-конкурс с призами
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NITA STRAUSS: «Половина альбома — с вокалом, половина — инструменталы»



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NITA STRAUSS в рамках недавнего интервью рассказала о новом альбоме:

«У нас 50 на 50 — то есть это будет половина композиций с вокалом и половина инструментальных тем. Я почувствовала, плюс меня поддержал лейбл в том, что для меня по-прежнему важно сохранить свою индивидуальность как гитаристки, а не чересчур распыляться и заявлять: "Ладно, а теперь всё будет с гостями". Пусть у меня останется немного того, что делает меня мной, а именно — инструментальный шред. И инструментальные вещи, которые я написала для этого альбома, я думаю, лучше, чем всё, что я сделала для первого альбома, — определённо... Я не знаю, можно ли назвать их более эмоциональными, но это очень эмоциональные музыкальные произведения, и я уверена, что в этот раз они были сделаны более качественно. Я вообще считаю, что в этот раз все песни более продуманы, лучше подобраны. И у меня есть несколько моих самых любимых исполнителей. Пока что на этом альбоме три потрясающих вокалистки. И есть ещё несколько вещей, которые T.B.D. [предстоит определить]. И тогда мы будем готовы к релизу следующей весной».

NITA STRAUSS On Upcoming Solo Album:





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