сегодня



NITA STRAUSS : «Половина альбома — с вокалом, половина — инструменталы»



NITA STRAUSS в рамках недавнего интервью рассказала о новом альбоме:



«У нас 50 на 50 — то есть это будет половина композиций с вокалом и половина инструментальных тем. Я почувствовала, плюс меня поддержал лейбл в том, что для меня по-прежнему важно сохранить свою индивидуальность как гитаристки, а не чересчур распыляться и заявлять: "Ладно, а теперь всё будет с гостями". Пусть у меня останется немного того, что делает меня мной, а именно — инструментальный шред. И инструментальные вещи, которые я написала для этого альбома, я думаю, лучше, чем всё, что я сделала для первого альбома, — определённо... Я не знаю, можно ли назвать их более эмоциональными, но это очень эмоциональные музыкальные произведения, и я уверена, что в этот раз они были сделаны более качественно. Я вообще считаю, что в этот раз все песни более продуманы, лучше подобраны. И у меня есть несколько моих самых любимых исполнителей. Пока что на этом альбоме три потрясающих вокалистки. И есть ещё несколько вещей, которые T.B.D. [предстоит определить]. И тогда мы будем готовы к релизу следующей весной».







</div>





+0 -0



просмотров: 224

