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NITA STRAUSS : «Это был самый напряжённый год в моей жизни»



В новом интервью The Sessions Nita Strauss, гитаристка из Лос-Анджелеса, играющая в группе ALICE COOPER, рассказала о том, как она использовала время вынужденного простоя во время пандемии коронавируса:



«Честно говоря, я могу без колебаний сказать, что это был самый напряжённый год в моей жизни. Действительно напряжённый. Потому что каждый артист был вынужден приспосабливаться; ты приспосабливаешься или умираешь. Не в буквальном смысле, но ты должен адаптироваться, ты должен крутиться в эти непростые времена. Поэтому я выпустила свой онлайн-курс по гитаре. Я собрала три модуля, которые охватывают тех, кто впервые берёт гитару в руки, и они осваивают все техники, которые я знаю. Этот курс называется «Основы рок-гитары». И есть сайт — это лучший веб-ресурс в мире — IWantToPlayGuitar.com, я люблю его. Я открыла страницу на Patreon, так что там я еженедельно записываю живые трансляции. Я преподаю почти полный комплект песен Alice Cooper и кучу разных техник, даю мастер-классы и всё в таком духе. Я пишу свой второй сольный альбом, и я очень взволнована этим обстоятельством. Мы построили прекрасную студию, её вы можете увидеть позади меня. Она почти готова, мы на самом деле построили её с нуля, что было огромным опытом. Я не знала, какие стены нужны для звукоизоляции комнаты, особенно когда здесь стучит по барабанам кто-то вроде Josh'а [Villalta — бойфренда и менеджера Nita'ы]. Так что это был ураганный год, но это определённо был и подарок судьбы. Было так много вещей, которые я хотела сделать, но из-за серьёзной загрузки не могла, а теперь у нас есть время, чтобы всё это воплотить».







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