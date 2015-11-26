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Nita Strauss

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29 мар 2021 : 		 NITA STRAUSS: «Это был самый напряжённый год в моей жизни»

12 фев 2021 : 		 NITA STRAUSS выпустит альбом в этом году

22 дек 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Если бы "Stairway To Heaven" вышла сейчас, ныли бы и из-за неё»

7 сен 2020 : 		 NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот

27 май 2020 : 		 ALICE COOPER о NITA STRAUSS

15 май 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Семь песен готово!»

8 май 2020 : 		 NITA STRAUSS: «На альбоме будет один вокалист, а может, и два!»

13 апр 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Хочу донести нечто важное этим альбомом»

18 мар 2020 : 		 NITA STRAUSS о коронавирусе: «Закончу альбом!»

23 янв 2020 : 		 NITA STRAUSS на NAMM

15 дек 2019 : 		 NITA STRAUSS представила новое видео

9 окт 2019 : 		 KORE ROZZIK присоединился к NITA STRAUSS для кавер-версии ALICE COOPER

27 сен 2019 : 		 NITA STRAUSS работает над новым альбомом

20 май 2019 : 		 NITA STRAUSS и участники FOZZY исполнили песню STUCK MOJO

16 май 2019 : 		 NITA STRAUSS выступила с EVANESCENCE

15 май 2019 : 		 Новое видео NITA STRAUSS

9 май 2019 : 		 NITA STRAUSS объявила фитнес-конкурс с призами

6 мар 2019 : 		 Дебютный альбом NITA STRAUSS выйдет на виниле

15 янв 2019 : 		 Акустика от DAVID DRAIMAN и NITA STRAUSS

2 янв 2019 : 		 NITA STRAUSS сказала, что с удовольствием сыграла бы с METALLICA

9 дек 2018 : 		 NITA STRAUSS о самоубийстве Джилл Янус: «Я этого не ожидала»

21 ноя 2018 : 		 NITA STRAUSS открыла тур

19 ноя 2018 : 		 Новое видео NITA STRAUSS

24 окт 2018 : 		 Видео импровизации NITA STRAUSS и STEVE VAI

30 сен 2018 : 		 Новый альбом NITA STRAUSS выйдет осенью
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NITA STRAUSS: «Это был самый напряжённый год в моей жизни»



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В новом интервью The Sessions Nita Strauss, гитаристка из Лос-Анджелеса, играющая в группе ALICE COOPER, рассказала о том, как она использовала время вынужденного простоя во время пандемии коронавируса:

«Честно говоря, я могу без колебаний сказать, что это был самый напряжённый год в моей жизни. Действительно напряжённый. Потому что каждый артист был вынужден приспосабливаться; ты приспосабливаешься или умираешь. Не в буквальном смысле, но ты должен адаптироваться, ты должен крутиться в эти непростые времена. Поэтому я выпустила свой онлайн-курс по гитаре. Я собрала три модуля, которые охватывают тех, кто впервые берёт гитару в руки, и они осваивают все техники, которые я знаю. Этот курс называется «Основы рок-гитары». И есть сайт — это лучший веб-ресурс в мире — IWantToPlayGuitar.com, я люблю его. Я открыла страницу на Patreon, так что там я еженедельно записываю живые трансляции. Я преподаю почти полный комплект песен Alice Cooper и кучу разных техник, даю мастер-классы и всё в таком духе. Я пишу свой второй сольный альбом, и я очень взволнована этим обстоятельством. Мы построили прекрасную студию, её вы можете увидеть позади меня. Она почти готова, мы на самом деле построили её с нуля, что было огромным опытом. Я не знала, какие стены нужны для звукоизоляции комнаты, особенно когда здесь стучит по барабанам кто-то вроде Josh'а [Villalta — бойфренда и менеджера Nita'ы]. Так что это был ураганный год, но это определённо был и подарок судьбы. Было так много вещей, которые я хотела сделать, но из-за серьёзной загрузки не могла, а теперь у нас есть время, чтобы всё это воплотить».

NITA STRAUSS: 'This Has Been The Busiest Year Of My Life'





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