Дебютный альбом NITA STRAUSS выйдет на виниле



12 апреля в различных вариантах состоится выход виниловой версии дебютного альбома NITA STRAUSS, Controlled Chaos:





Worldwide retail version features red vinyl and is available from all usual outlets



Yellow with black splatter variant exclusively available from NitaStrauss.com



Clear vinyl with black and gold splatter variant exclusively available from SumerianMerch.com



Red transparent vinyl with white splatter variant exclusively available from Guitar Centre



Nordic exclusive transparent yellow vinyl available from select retailers























