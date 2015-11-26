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Nita Strauss

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29 ноя 2021 : 		 NITA STRAUSS — об использовании сексуальности в промоушне материала

28 ноя 2021 : 		 NITA STRAUSS вошла в Top-10 Billboard. Это первый результат для женщин за 26 лет

19 ноя 2021 : 		 DAVID DRAIMAN присоединился к NITA STRAUSS

26 окт 2021 : 		 NITA STRAUSS выбрала «рок-бога»

18 окт 2021 : 		 Вокалист DISTURBED в новом видео NITA STRAUSS

16 май 2021 : 		 NITA STRAUSS даёт совет молодым

15 май 2021 : 		 NITA STRAUSS: «На новом альбоме будет одна из моих любимых вокалисток»

29 мар 2021 : 		 NITA STRAUSS: «Это был самый напряжённый год в моей жизни»

12 фев 2021 : 		 NITA STRAUSS выпустит альбом в этом году

22 дек 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Если бы "Stairway To Heaven" вышла сейчас, ныли бы и из-за неё»

7 сен 2020 : 		 NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот

27 май 2020 : 		 ALICE COOPER о NITA STRAUSS

15 май 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Семь песен готово!»

8 май 2020 : 		 NITA STRAUSS: «На альбоме будет один вокалист, а может, и два!»

13 апр 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Хочу донести нечто важное этим альбомом»

18 мар 2020 : 		 NITA STRAUSS о коронавирусе: «Закончу альбом!»

23 янв 2020 : 		 NITA STRAUSS на NAMM

15 дек 2019 : 		 NITA STRAUSS представила новое видео

9 окт 2019 : 		 KORE ROZZIK присоединился к NITA STRAUSS для кавер-версии ALICE COOPER

27 сен 2019 : 		 NITA STRAUSS работает над новым альбомом

20 май 2019 : 		 NITA STRAUSS и участники FOZZY исполнили песню STUCK MOJO

16 май 2019 : 		 NITA STRAUSS выступила с EVANESCENCE

15 май 2019 : 		 Новое видео NITA STRAUSS

9 май 2019 : 		 NITA STRAUSS объявила фитнес-конкурс с призами

6 мар 2019 : 		 Дебютный альбом NITA STRAUSS выйдет на виниле

15 янв 2019 : 		 Акустика от DAVID DRAIMAN и NITA STRAUSS
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NITA STRAUSS — об использовании сексуальности в промоушне материала



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NITA STRAUSS в рамках беседы с радиостанцией 95.5 KLOS ответила на вопрос, считает ли она для себя приемлемым вариант использования сексуальности для промоушна материала:

«Я считаю, что очень важно принимать себя как женщину, особенно в этой индустрии, да и в любой другой. И я долго пыталась понять, какова моя роль во всём этом. И я прошла обе стороны этого пути. Сначала думала, что, может, и стоит быть открытой, а потом я пошла в противоположном направлении: "Мне нужно быть более закрытой, чтобы меня воспринимали более серьёзно, не краситься, не выглядеть красивой, носить мужскую рубашку большого размера и просто быть известной как гитаристка". Но это также не отражало мой внутренний мир.

Я считаю, что просто нужно быть верной себе. Я думаю, что важно быть женщиной и принимать свою женственность. Некоторые женщины готовы выйти на сцену и быть сексуальными — быть сексуальной женщиной, крутой, делать то, что ты любишь, — а есть и такие, которые не хотят принимать эту часть и не хотят этого, и это тоже нормально. Я считаю, самое главное — быть настоящей!»

NITA STRAUSS On Using Sexuality To Promote Her Music:





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