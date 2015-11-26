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NITA STRAUSS — об использовании сексуальности в промоушне материала



NITA STRAUSS в рамках беседы с радиостанцией 95.5 KLOS ответила на вопрос, считает ли она для себя приемлемым вариант использования сексуальности для промоушна материала:



«Я считаю, что очень важно принимать себя как женщину, особенно в этой индустрии, да и в любой другой. И я долго пыталась понять, какова моя роль во всём этом. И я прошла обе стороны этого пути. Сначала думала, что, может, и стоит быть открытой, а потом я пошла в противоположном направлении: "Мне нужно быть более закрытой, чтобы меня воспринимали более серьёзно, не краситься, не выглядеть красивой, носить мужскую рубашку большого размера и просто быть известной как гитаристка". Но это также не отражало мой внутренний мир.



Я считаю, что просто нужно быть верной себе. Я думаю, что важно быть женщиной и принимать свою женственность. Некоторые женщины готовы выйти на сцену и быть сексуальными — быть сексуальной женщиной, крутой, делать то, что ты любишь, — а есть и такие, которые не хотят принимать эту часть и не хотят этого, и это тоже нормально. Я считаю, самое главное — быть настоящей!»







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