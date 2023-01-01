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Nita Strauss

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NITA STRAUSS — о появлении ALICE'a COOPER'a на её сольном альбоме



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NITA STRAUSS в рамках беседы с "Appetite For Distortion" рассказала о том, почему пригласила ALICE'a COOPER'a для записи одного из треков нового сольного альбома:

«Я понимала, что хочу сделать что-то с Alice'ом на этой пластинке. У нас как бы такой приём... У нас много гостей на предстоящей пластинке. На ней есть несколько инструментальных песен, как и на первой пластинке, но гостей много. И я подумала: "Как было бы здорово..." — мы все собрались и подумали: "Как было бы здорово показать голос Alice'а в очень современном, тяжёлом энергичном рок-треке". Потому что всё, что он делает, относится к более классическому року. Даже новая музыка, которую он выпустил за последние несколько лет, имеет классическое звучание Alice'а. И я подумала: "Ну раз уж мы не можем получить такую песню от самого Alice'а, давайте создадим песню для него. Давайте сделаем что-нибудь для него". Так что мой первый звонок был Tommy Henriksen'у, который много пишет для проекта Alice'а и проекта HOLLYWOOD VAMPIRES, и я спросила: "В каком ключе он любит петь? Какая у него вибрация?" И Tommy предоставил мне несколько вариантов. И в итоге мы перешли на семиструнную гитару и написали очень тяжёлый рифф, очень драйвовый, как будто садишься в машину, выжимаешь педаль до упора и мчишься по шоссе. И мы с Tommy написали мелодию и текст и отправили его Alice'у. Ему очень понравилось, и мы послали её ему в Финикс, и он сказал: "Круто. Я пойду и запишу её". Я думаю, он записал свои партии в своей студии в Финиксе на следующий день, или в течение дня или двух, так быстро всё получилось. И с этого момента мы понеслись на всех парах.

Вообще-то план состоял в том, чтобы не выпускать песню до начала тура. Мы думали, что сможем просто выпустить песню и появиться на сцене в тот же день, как на старой доброй "Рестлмании". Но потом в связи с его графиком и моим графиком релизов, политикой лейбла и всем остальным мы решили выпустить песню раньше, поспособствовать её продвижению, отправиться в тур. Так что всё сложилось наилучшим образом. У песни была отличная первая неделя, что просто восхитительно. Как обычно, Alice звучит как рок-звезда. И да, я ощущаю, что всё получилось просто замечательно».




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