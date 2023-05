сегодня



KASEY KARLSEN едет в тур с NITA STRAUSS



NITA STRAUSS сообщила о том, что в рамках турне "Summer Storm" примет участие KASEY KARLSEN:



«Дамы и господа, пожалуйста, встречайте Kasey Karlsen в нашем составе!



Kasey будет исполнять вокальные партии в предстоящем туре Summer Storm, который стартует в следующем месяце!



Нам нужен был кто-то смелый и универсальный для этого тура, кто мог бы работать с различными вокальными стилями, и если вы видели видео Kasey, то уже знаете, что она может делать абсолютно всё! Она просто разнесёт эти площадки, и мы очень рады, что она с нами!»



Karlsen имеет порядка полумиллиона подписчиков в TikTok, где она прославилась кавер-версиями SLIPKNOT, MOTIONLESS IN WHITE, BRING ME THE HORIZON и ICE NINE KILLS.

Ladies and gentlemen, please welcome Kasey Karlsen to the squad!!







We needed someone fearless and versatile for this tour who could handle tons of different vocal styles, and if you’ve seen Kasey’s videos you already know she can do it all. She is going to destroy these stages and we are beyond excited to have her with us!!













