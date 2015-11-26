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NITA STRAUSS даёт совет молодым



В рамках недавнего интервью для Sweetwater NITA STRAUSS ответила на вопрос о том, какой совет она могла бы дать молодым артистам:



«Я думаю, что мой лучший совет для всех — это всегда оставаться самими собой. Я считаю, что так много людей зацикливается на желании быть похожими на своих героев, что они забывают о развитии своей собственной личности и своего собственного стиля. Я думаю, что большая часть аутентичности — это осознание своих границ, понимание того, кто ты есть, что ты готов делать и чего не готов делать. Долгое время я считала, что должна соответствовать определённому стереотипу, типа: "Хочешь быть в группе? Иди и пей со всеми". Или кто-то сказал мне, что я должна показывать своё тело. И я какое-то время шла по этому пути, и мне не нравилось то внимание, которое я получала. Тогда я выбрала противоположный путь: "Я хочу, чтобы меня воспринимали серьёзно как гитаристку" — это тоже не сработало, потому что я не такая. Нет такого правила, которое говорит, что вы должны выглядеть определённым образом, чтобы играть определённый стиль музыки, хотя в Интернете люди любят говорить, что такие правила есть. Но вы не можете жить по тем правилам, которые придумывают люди в Интернете; вы просто должны быть самими собой, вот и всё».







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