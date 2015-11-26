Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 70
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 60
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 30
*Новое видео KK'S PRIEST 25
*MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, вс... 24
[= ||| все новости группы



*

Nita Strauss

*



16 май 2021 : 		 NITA STRAUSS даёт совет молодым

15 май 2021 : 		 NITA STRAUSS: «На новом альбоме будет одна из моих любимых вокалисток»

29 мар 2021 : 		 NITA STRAUSS: «Это был самый напряжённый год в моей жизни»

12 фев 2021 : 		 NITA STRAUSS выпустит альбом в этом году

22 дек 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Если бы "Stairway To Heaven" вышла сейчас, ныли бы и из-за неё»

7 сен 2020 : 		 NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот

27 май 2020 : 		 ALICE COOPER о NITA STRAUSS

15 май 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Семь песен готово!»

8 май 2020 : 		 NITA STRAUSS: «На альбоме будет один вокалист, а может, и два!»

13 апр 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Хочу донести нечто важное этим альбомом»

18 мар 2020 : 		 NITA STRAUSS о коронавирусе: «Закончу альбом!»

23 янв 2020 : 		 NITA STRAUSS на NAMM

15 дек 2019 : 		 NITA STRAUSS представила новое видео

9 окт 2019 : 		 KORE ROZZIK присоединился к NITA STRAUSS для кавер-версии ALICE COOPER

27 сен 2019 : 		 NITA STRAUSS работает над новым альбомом

20 май 2019 : 		 NITA STRAUSS и участники FOZZY исполнили песню STUCK MOJO

16 май 2019 : 		 NITA STRAUSS выступила с EVANESCENCE

15 май 2019 : 		 Новое видео NITA STRAUSS

9 май 2019 : 		 NITA STRAUSS объявила фитнес-конкурс с призами

6 мар 2019 : 		 Дебютный альбом NITA STRAUSS выйдет на виниле

15 янв 2019 : 		 Акустика от DAVID DRAIMAN и NITA STRAUSS

2 янв 2019 : 		 NITA STRAUSS сказала, что с удовольствием сыграла бы с METALLICA

9 дек 2018 : 		 NITA STRAUSS о самоубийстве Джилл Янус: «Я этого не ожидала»

21 ноя 2018 : 		 NITA STRAUSS открыла тур

19 ноя 2018 : 		 Новое видео NITA STRAUSS

24 окт 2018 : 		 Видео импровизации NITA STRAUSS и STEVE VAI
Показать далее
| - |

|||| сегодня

NITA STRAUSS даёт совет молодым



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего интервью для Sweetwater NITA STRAUSS ответила на вопрос о том, какой совет она могла бы дать молодым артистам:

«Я думаю, что мой лучший совет для всех — это всегда оставаться самими собой. Я считаю, что так много людей зацикливается на желании быть похожими на своих героев, что они забывают о развитии своей собственной личности и своего собственного стиля. Я думаю, что большая часть аутентичности — это осознание своих границ, понимание того, кто ты есть, что ты готов делать и чего не готов делать. Долгое время я считала, что должна соответствовать определённому стереотипу, типа: "Хочешь быть в группе? Иди и пей со всеми". Или кто-то сказал мне, что я должна показывать своё тело. И я какое-то время шла по этому пути, и мне не нравилось то внимание, которое я получала. Тогда я выбрала противоположный путь: "Я хочу, чтобы меня воспринимали серьёзно как гитаристку" — это тоже не сработало, потому что я не такая. Нет такого правила, которое говорит, что вы должны выглядеть определённым образом, чтобы играть определённый стиль музыки, хотя в Интернете люди любят говорить, что такие правила есть. Но вы не можете жить по тем правилам, которые придумывают люди в Интернете; вы просто должны быть самими собой, вот и всё».

NITA STRAUSS





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 287

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом