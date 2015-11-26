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NITA STRAUSS о самоубийстве Джилл Янус: «Я этого не ожидала»



NITA STRAUSS в недавнем разговоре с "Chasing Glory With Lilian Garcia" сообщила, что смерть ее коллеги по THE STARBREAKERS Джил Янус была совершенно неожиданной:



«Она была моей сестрой по трезвости, и похоже груз мира оказался для нее слишком сложным» — сказала Nita о причинах самоубийства. На вопрос о том, замечала ли она о каких-то признаках случившегося, Nita ответила:



«Я не видела ничего подобного, но, быть может те, кто общался с ней ближе, что-то подобное замечали.



Если бы вы сообщили мне эту новость о Джилл два года назад, когда мы обе еще были... думаю, я уже не тусовалась, но она тогда все еще пила, употребляла наркотики, постоянно тусовалась на вечеринках. Так вот тогда бы я ответила: "не удивлена", потому что она была ярой тусовщицей. Но она была действительно счастлива трезвой. Она оставалась трезвой на Новый Год, в 2018 году, и она много раз мне доверялась И когда я говорила ей, как тяжело мне [оставаться трезвой], она отвечала: "О, а я такого не испытываю. Я не ощущаю сложностей в этом, потому что мне нравится оставаться трезвой". Так что когда все произошло, для меня это стало неприятным сюрпризом».



Nita добавила, что потерять Джилл таким трагическим образом было для нее "тяжело":



«Она была первопроходцем в музыкальной индустрии. Она играла в хэви-металлической группе. У нее были очень бунтарский нрав. У нее был невероятный вокальный диапазон в четыре октавы, так что она могла петь что угодно, от оперы до сумасшедшего хэви-металла — безумные верхи, безумные низы. Она бы сделала четыре октавы на нашем шоу — с легкостью.



Когда я впервые встретила ее в туре в 2008 или 2009 году, они были первой группой в списке — первой группой из шести, так что они собирались в 6:30 каждый день после обеда. И она ходила вокруг, понукая всех: "Кстати, вы, ребята, не можете здесь курить. У меня диапазон в четыре октавы. Мне нужно сохранить свой голос". И к тому времени, как мы вместе пришли в группу, она поняла, что должна сказать людям, что у нее астма. "У меня астма, поэтому курить нельзя". И последнее шоу, которое мы играли вместе, было в Viper Room, здесь, в Голливуде, и она подошла к владельцу клуба и сказала: 'На двери ведь очень четко написано: 'не курить"". И все уставились на нее, потому что она была красивой блондинкой. И когда она оказывалась где-то в месте выступления, она говорила: "Смотри, на двери написано: У меня астма. Если это не прекратится прямо сейчас, мы не выйдем на сцену". И все послушно отвечали: "Да, мэм."»















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