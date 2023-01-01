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NITA STRAUSS: «Приглашение Marty для меня знаково»



NITA STRAUSS в интервью Made In Metal, Nita Strauss обсудила приглашение Marty Friedman для записи одной из песен своего сольного альбома:



«Первая песня в стиле heavy metal, которую я впервые услышала в своей жизни, была песня MEGADETH с Marty Friedman на гитаре. Так я познакомилась с хэви-металлом, с тем стилем музыки, который я так люблю. А потом, конечно, с годами я открыла для себя сольную музыку Marty Friedman'а, CACOPHONY и все остальное. И когда пришло время записывать эту пластинку, я не собиралась сотрудничать с большим количеством гитаристов, потому что у меня и так уже было много совместных работ с вокалистами. Но я подумала: "Как здорово было бы вернуться на круги своя и пригласить на эту пластинку самого первого хэви-металлического гитариста, которого я когда-либо слышала". И вот тогда то мы и обратились к Marty.



Работать с ним было просто потрясающе. Он очень внимательный. Его очень интересует песня, аранжировка, композиция в целом, не только его партия, но и вся песня, продюсирование, игра на бас-гитаре, игра на барабанах - в общем, все. Он принимал в этом самое активное участие, и для меня это был прекрасный пример того, как он все делает».







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