сегодня



NITA STRAUSS : «На новом альбоме будет одна из моих любимых вокалисток»



NITA STRAUSS в рамках недавнего интервью ответила на вопрос, что фанатам ожидать от нового альбома:



«О, я так им довольна. И отличие в том, что я пригласила гостевых вокалистов. Я такого ранее не делала, я выступала как инструменталистка. Но в этот раз я хотела показать, что я ещё и неплохой автор песен. Так что будет несколько тем, выдержанных в более классическом хард-роковом ключе, с партиями гостевых вокалов, чему я очень рада».



На вопрос о том, кто же это будет, Nita сказала:



«Пока я не могу сказать. Но могу подтвердить, что это будет одна из моих самых любимых вокалисток из всех, кто есть сейчас на современной сцене, и я очень, я просто невероятно счастлива, что смогла с ней что-то записать».







</div>





+1 -0



( 2 ) просмотров: 459

