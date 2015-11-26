NITA STRAUSS: «На новом альбоме будет одна из моих любимых вокалисток»
NITA STRAUSS в рамках недавнего интервью ответила на вопрос, что фанатам ожидать от нового альбома:
«О, я так им довольна. И отличие в том, что я пригласила гостевых вокалистов. Я такого ранее не делала, я выступала как инструменталистка. Но в этот раз я хотела показать, что я ещё и неплохой автор песен. Так что будет несколько тем, выдержанных в более классическом хард-роковом ключе, с партиями гостевых вокалов, чему я очень рада».
На вопрос о том, кто же это будет, Nita сказала:
«Пока я не могу сказать. Но могу подтвердить, что это будет одна из моих самых любимых вокалисток из всех, кто есть сейчас на современной сцене, и я очень, я просто невероятно счастлива, что смогла с ней что-то записать».
Ress
Chillato
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