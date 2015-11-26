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Nita Strauss

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NITA STRAUSS сказала, что с удовольствием сыграла бы с METALLICA



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В новом интервью для "The Roman Show" Nita Strauss, живущая в Лос-Анджелесе гитаристка группы ALICE COOPER, ответила на вопрос о том, есть ли какая-нибудь другая группа, с которой она хотела бы сыграть на гитаре: «О, таких много. Очень много. Вы знаете, я люблю играть на гитаре; вот в чём дело. Если бы мне пришлось выбирать, то первое, что приходит на ум — METALLICA. METALLICA, парни, если вы это смотрите, я готова».

Она продолжила: «Я люблю играть на гитаре. Я никогда не была из тех гитаристок, которые говорят: "Я буду играть только этот стиль музыки или тот". Я люблю свою постоянную работу, играя с Alice'ом Cooper'ом, я люблю заниматься своим сольным творчеством, я люблю гостевые выступления и гастроли. Так что я просто люблю играть, и я буду играть со всеми, кто меня позовёт, ну практически».

Нита ранее говорила, что влюбилась в хэви-металл в возрасте 15 лет, впервые услышав песню "Trust" MEGADETH:

«И с тех пор это был безостановочный поезд, безостановочный поезд тяжёлого металла… Сумасшедший поезд, если хотите. И да — я имею в виду, когда ты чувствуешь это, когда ты действительно чувствуешь какую-то музыку в своём сердце, и ты знаешь, что должен делать, это прекрасно. Я чувствую себя по-настоящему счастливой из-за того, что сделала это».



NITA STRAUSS Says She Would Love To Play With METALLICA:




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

ArmorRat


2 янв 2019, 16:30		"я буду играть со всеми, кто меня позовёт"
http://s.pikabu.ru/images/big_size_comm/2013-03_2/1362570803936.jpg

ein schwein


2 янв 2019, 17:56		я бы посмотрел на концерт металлики без Кирка
и без Ларса

CloudFactory


2 янв 2019, 18:24		Альбом Trust ? Где такой появился то?

sike


2 янв 2019, 19:04		наверное имеется ввиду сингл "Trust"

Crane76


2 янв 2019, 20:34		Кто угодно будет лучше чем Кирк

ВоваУпоров


2 янв 2019, 20:48		У нее приличные сольник

LU777


2 янв 2019, 21:00		По уровню игры ей можно в металлику :-)
В группу посерьёзней....-никак ;-)


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