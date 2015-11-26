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NITA STRAUSS сказала, что с удовольствием сыграла бы с METALLICA



В новом интервью для "The Roman Show" Nita Strauss, живущая в Лос-Анджелесе гитаристка группы ALICE COOPER, ответила на вопрос о том, есть ли какая-нибудь другая группа, с которой она хотела бы сыграть на гитаре: «О, таких много. Очень много. Вы знаете, я люблю играть на гитаре; вот в чём дело. Если бы мне пришлось выбирать, то первое, что приходит на ум — METALLICA. METALLICA, парни, если вы это смотрите, я готова».



Она продолжила: «Я люблю играть на гитаре. Я никогда не была из тех гитаристок, которые говорят: "Я буду играть только этот стиль музыки или тот". Я люблю свою постоянную работу, играя с Alice'ом Cooper'ом, я люблю заниматься своим сольным творчеством, я люблю гостевые выступления и гастроли. Так что я просто люблю играть, и я буду играть со всеми, кто меня позовёт, ну практически».



Нита ранее говорила, что влюбилась в хэви-металл в возрасте 15 лет, впервые услышав песню "Trust" MEGADETH:



«И с тех пор это был безостановочный поезд, безостановочный поезд тяжёлого металла… Сумасшедший поезд, если хотите. И да — я имею в виду, когда ты чувствуешь это, когда ты действительно чувствуешь какую-то музыку в своём сердце, и ты знаешь, что должен делать, это прекрасно. Я чувствую себя по-настоящему счастливой из-за того, что сделала это».















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