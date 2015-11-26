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NITA STRAUSS объявила фитнес-конкурс с призами



Гитаристка Nita Strauss (Alice Cooper) представила фитнес-конкурс Body Shred, опубликовав следующее сообщение:



«Я обещала вам, ребята, что-нибудь весёлое, что мы все сможем сделать, чтобы совместно прийти в форму... И время пришло!



Представляю… Body Shred — 90-дневное соревнование по фитнесу с призами, которые вы, ребята, просили больше всего, разработанные мной для вас, — музыкантов и меломанов. Взгляните на картинку, чтобы увидеть убойные призы, которые у нас есть от Ibanez, Marshall, Trifecta, Beverly Kills и других!



Все участники конкурса получат копию моей электронной книги до её публикации для общественности в следующем месяце. Она содержит все мои лучшие советы для того, чтобы оставаться в форме, имея напряжённый график, поддерживать здоровый и продуктивный образ мышления и, конечно, бонус — страницы всех моих любимых полезных рецептов!



Все участники также будут получать от меня еженедельные электронные письма с идеями о тренировках, психологическими тестами, бонусными рецептами и всем остальным, что может придумать мой маленький мозг, а также получат доступ к частной группе в Facebook — Body Shred, где я буду выступать ежемесячно в прямом эфире, отвечая на ваши вопросы!



Я не диетолог, и вы не хотите, чтобы я составляла для вас индивидуальные планы, но я знаю кое-кого, кто это сделает! Потрясающая команда RP Strength объединилась со мной для решения этой задачи, чтобы создать индивидуальный уровень для тех, кто жаждет внести реальные изменения в своё питание или просто получить более специализированное руководство, которое будет включать в себя тот же тип персонализированного рациона питания, который используют элитные спортсмены во всём мире (и я!), если вы серьёзно настроены на то, чтобы быть в отличной форме в этом году или просто намерены получить подписанную гитару — выберите пакет Elite на странице Body Shred. Я опубликую ссылку в комментариях, чтобы вы, ребята, увидели некоторые из трансформаций!»



Подписка на конкурс будет открыта с 20 мая по этому адресу.















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