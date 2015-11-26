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Nita Strauss

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28 ноя 2021 : 		 NITA STRAUSS вошла в Top-10 Billboard. Это первый результат для женщин за 26 лет

19 ноя 2021 : 		 DAVID DRAIMAN присоединился к NITA STRAUSS

26 окт 2021 : 		 NITA STRAUSS выбрала «рок-бога»

18 окт 2021 : 		 Вокалист DISTURBED в новом видео NITA STRAUSS

16 май 2021 : 		 NITA STRAUSS даёт совет молодым

15 май 2021 : 		 NITA STRAUSS: «На новом альбоме будет одна из моих любимых вокалисток»

29 мар 2021 : 		 NITA STRAUSS: «Это был самый напряжённый год в моей жизни»

12 фев 2021 : 		 NITA STRAUSS выпустит альбом в этом году

22 дек 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Если бы "Stairway To Heaven" вышла сейчас, ныли бы и из-за неё»

7 сен 2020 : 		 NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот

27 май 2020 : 		 ALICE COOPER о NITA STRAUSS

15 май 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Семь песен готово!»

8 май 2020 : 		 NITA STRAUSS: «На альбоме будет один вокалист, а может, и два!»

13 апр 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Хочу донести нечто важное этим альбомом»

18 мар 2020 : 		 NITA STRAUSS о коронавирусе: «Закончу альбом!»

23 янв 2020 : 		 NITA STRAUSS на NAMM

15 дек 2019 : 		 NITA STRAUSS представила новое видео

9 окт 2019 : 		 KORE ROZZIK присоединился к NITA STRAUSS для кавер-версии ALICE COOPER

27 сен 2019 : 		 NITA STRAUSS работает над новым альбомом

20 май 2019 : 		 NITA STRAUSS и участники FOZZY исполнили песню STUCK MOJO

16 май 2019 : 		 NITA STRAUSS выступила с EVANESCENCE

15 май 2019 : 		 Новое видео NITA STRAUSS

9 май 2019 : 		 NITA STRAUSS объявила фитнес-конкурс с призами

6 мар 2019 : 		 Дебютный альбом NITA STRAUSS выйдет на виниле

15 янв 2019 : 		 Акустика от DAVID DRAIMAN и NITA STRAUSS

2 янв 2019 : 		 NITA STRAUSS сказала, что с удовольствием сыграла бы с METALLICA
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NITA STRAUSS вошла в Top-10 Billboard. Это первый результат для женщин за 26 лет



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По сообщению Billboard, Nita Strauss стала первой сольной исполнительницей за 26 лет, чья песня оказалась в десятке Mainstream Rock Airplay. Последней, кто добивался подобного успеха, была Melissa Etheridge с "Your Little Secret", — это было 23 декабря 1995 года.

NITA STRAUSS Lands First Top-10 Billboard Mainstream Rock Hit By A Lead Solo Female Artist In Over 25 Years








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