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NITA STRAUSS вошла в Top-10 Billboard. Это первый результат для женщин за 26 лет



По сообщению Billboard, Nita Strauss стала первой сольной исполнительницей за 26 лет, чья песня оказалась в десятке Mainstream Rock Airplay. Последней, кто добивался подобного успеха, была Melissa Etheridge с "Your Little Secret", — это было 23 декабря 1995 года.







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