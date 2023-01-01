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NITA STRASS восстанавливается после операции
NITA STRASS опубликовала следующее сообщение:
«Прошло 10 дней после операции, и я полностью прекратила приём обезболивающих препаратов, а физиотерапия идёт полным ходом.
Я нахожусь в надёжных руках Zach'a и команды @unbreakableperformance, @theanatomyoftherapy, а пару дней назад я начала заниматься с @tb12sports! Это поистине команда мечты, и я чувствую, что мне очень повезло!
Это нелегко, но мы упорно тренируемся и добиваемся больших успехов каждый день.
Ходить на костылях — это, конечно, самое неприятное, и пройдёт ещё несколько недель, пока я с них не встану, но, по крайней мере, я начинаю к этому привыкать!
Со всей той работой над подвижностью и физической нагрузкой, которую мы делаем, со временем я буду выполнять прыжки с подмостков с полным оборотом, но теперь лучше и сильнее, чем раньше.
Фото, когда я ещё могла сгибать колено на 90 градусов, что я больше никогда не буду воспринимать как должное».
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