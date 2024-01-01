Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 35
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 26
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 23
*Умер Джеймс Коттак 19
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 19
*KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER» 18
*KIKO LOUREIRO предлагал вернуть MARTY FRIEDMAN'a в MEGADETH 17
*RAGE AGAINST THE MACHINE всё 16
*Басист KROKUS: «В какой-то степени логотип KROKUS стал прооб... 15
*Почему RITCHIE BLACKMORE уволил Ронни Джеймса Дио из RAINBOW 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 35
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 26
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 23
*Умер Джеймс Коттак 19
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 19
[= ||| все новости группы



*

Nita Strauss

*



12 янв 2024 : 		 NITA STRAUSS о любви к LED ZEPPELIN

19 ноя 2023 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ выступила с NITA STRAUSS

21 окт 2023 : 		 NITA STRAUSS: «Приглашение Marty для меня знаково»

24 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS хвалит партнера

18 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS о появлении на пластинке вокалиста IN FLAMES

14 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS — о восстановлении после операции

12 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS — о троллях

10 июл 2023 : 		 PHIL DEMMEL присоединился на сцене к NITA STRAUSS

8 июл 2023 : 		 CHRIS MOTIONLESS в новом видео NITA STRAUSS

20 июн 2023 : 		 Видео с выступления NITA STRAUSS

17 июн 2023 : 		 NITA STRAUSS открыла тур

16 июн 2023 : 		 NITA STRAUSS исполнила кавер-версию PANTERA

6 июн 2023 : 		 DOROTHY в новом видео NITA STRAUSS

1 июн 2023 : 		 NITA STRAUSS — о работе над песнями с вокалом

26 май 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES в новом клипе NITA STRAUSS

22 май 2023 : 		 KASEY KARLSEN едет в тур с NITA STRAUSS

12 май 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES в новом треке NITA STRAUSS

30 мар 2023 : 		 NITA STRAUSS — о появлении ALICE'a COOPER'a на её сольном альбоме

22 мар 2023 : 		 ALICE COOPER в новом треке NITA STRAUSS

21 фев 2023 : 		 NITA STRAUSS провела мастер-класс

11 янв 2023 : 		 NITA STRASS восстанавливается после операции

9 янв 2023 : 		 NITA STRAUSS: «Я заметно выросла!»

6 янв 2023 : 		 NITA STRAUSS о плохих советах в юности

26 ноя 2022 : 		 NITA STRAUSS проведут новую операцию

25 окт 2022 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ в новом видео NITA STRAUSS

25 окт 2022 : 		 NITA STRAUSS исполнила новый сингл
Показать далее
| - |

|||| сегодня

NITA STRAUSS о любви к LED ZEPPELIN



zoom
В рамках недавней беседы c Guitar World NITA STRAUSS рассказала о любви к LED ZEPPELIN. Ниже приведены выдержки из беседы.

Когда вы слышите имя Jimmy Page, что первым приходит вам на ум?

«Первое, о чём я думаю, когда слышу это имя, — "новатор". В гитаре так много всего, что первым сделал один человек, и чаще всего это был именно Jimmy Page. Будь то безумная техника смычка, которую он иногда использовал, или интереснейшие аранжировки песен, которые отклонялись от традиционной формулы куплет/припев/куплет/соло/кода. Он был первым, кто стал "отличаться" от других гитаристов».

Есть ли у вас любимый рифф Page'a?

«Трудно выбрать один, но, наверное, есть какая-то определённая причина, по которой "Whole Lotta Love" является классикой. Вообще-то если я правильно помню, меня даже попросили сыграть эту песню на прослушивании в группу Alice Cooper! Это классический прямолинейный рифф, который может по достоинству понять и сыграть каждый гитарист — неважно, начинающий вы или очень продвинутый, вы сможете сыграть этот рифф, а также получить от него истинное удовольствие!»

NITA STRAUSS On Her Love Of LED ZEPPELIN Legend JIMMY PAGE -




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 175

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом