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NITA STRAUSS о любви к LED ZEPPELIN



В рамках недавней беседы c Guitar World NITA STRAUSS рассказала о любви к LED ZEPPELIN. Ниже приведены выдержки из беседы.



Когда вы слышите имя Jimmy Page, что первым приходит вам на ум?



«Первое, о чём я думаю, когда слышу это имя, — "новатор". В гитаре так много всего, что первым сделал один человек, и чаще всего это был именно Jimmy Page. Будь то безумная техника смычка, которую он иногда использовал, или интереснейшие аранжировки песен, которые отклонялись от традиционной формулы куплет/припев/куплет/соло/кода. Он был первым, кто стал "отличаться" от других гитаристов».



Есть ли у вас любимый рифф Page'a?



«Трудно выбрать один, но, наверное, есть какая-то определённая причина, по которой "Whole Lotta Love" является классикой. Вообще-то если я правильно помню, меня даже попросили сыграть эту песню на прослушивании в группу Alice Cooper! Это классический прямолинейный рифф, который может по достоинству понять и сыграть каждый гитарист — неважно, начинающий вы или очень продвинутый, вы сможете сыграть этот рифф, а также получить от него истинное удовольствие!»







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