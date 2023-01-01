сегодня



NITA STRAUSS — о восстановлении после операции



NITA STRAUSS в беседе с "The Mistress Carrie Podcast" рассказала о состоянии здоровья после порванного в прошлом году мениска:



«Сейчас прошло около пяти месяцев после операции, и я бы сказала, что восстановление составляет около 90 процентов. Я всё ещё не могу делать вращательные движения — не могу поставить ногу и вращаться на этой ноге — и не могу делать большие прыжки, например, выскакивать из такси или что-нибудь подобное. И мне всё ещё трудно спускаться по лестнице. Наверх я могу подняться прекрасно, а вот спуститься вниз мне сложновато. Но ничего такого, что было бы заметно на сцене. Ещё никто не приходил на концерты и не говорил: "Вау, она была совсем другой до операции", и именно на это я очень надеялась».







+0 -0



просмотров: 131

