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NITA STRAUSS о плохих советах в юности



В рамках беседы с NITA STRAUSS у нее спросили, какие плохие советы она получила в начале своей карьере и какие извлекла из этого уроки:



«В начале своей карьеры я получила массу очень плохих советов. Я была молодой гитаристкой. Я начала карьеру очень, очень рано. Я совершила свое первое национальное турне в 15 лет, а в 17 бросила школу, чтобы заниматься этим на полную ставку. И в то время мне очень много людей говорили, что мне нужно делать, чтобы быть успешной в этой индустрии — люди говорили: "Тебе нужно показывать больше своей фигуры"; "Если у тебя есть парень, ты не можешь говорить, что встречаешься с кем-то, потому что тебе нужно казаться доступной"; и все в таком духе. Вспоминая прошлое, очевидно, что это не то внимание, которое я хотела получить; я хотела быть известной как гитаристка, и все. Поэтому, когда я это поняла, я пошла совершенно противоположным путем и начала реально одеваться. Я перекрасила волосы в темный цвет — не в каштановый, а в темный, темный блонд - чтобы меньше выделяться. На сцене я надевала мужскую футболку большого размера и мешковатые шорты-карго и начала гастролировать с более тяжелыми группами. И я думала: "Я не хочу быть горячей цыпочкой. Я просто хочу быть гитаристкой". Но это тоже не похоже на меня. И меня продолжало постоянно перетягивать туда-сюда через эту дихотомию: "Нет, ты должна быть секс-символом" и "Нет. Ты не хочешь быть известной благодаря этому. Ты должна быть просто серьезным музыкантом". А реальность такова, что я не вписываюсь ни в одну из этих форм. И только когда я начала одеваться так, как хочу, и вести себя так, как хочу... И, да, если у меня есть парень, я расскажу об этом всему миру, потому что я люблю его. И мне не нужно казаться одинокой, и мне не нужно, чтобы поклонники думали, что у них есть шанс со мной, чтобы меня уважали и чтобы люди приходили на мои концерты. И как только я начала принимать себя такой, какая я есть на самом деле, только тогда у меня появились великолепные возможности и большие успехи. А когда я пыталась просто вписаться в какую-то форму или иной образ, я просто гналась за чем-то, что не было настоящим, не соответствовало моей сущности. Поэтому я бы хотела вернуться назад и сказать себе: "Перестань пытаться соответствовать тому, что тебе говорят другие люди, и просто будь тем, кто ты есть"».







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