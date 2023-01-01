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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 63
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 49
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 33
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 19
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Nita Strauss

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24 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS хвалит партнера

18 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS о появлении на пластинке вокалиста IN FLAMES

14 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS — о восстановлении после операции

12 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS — о троллях

10 июл 2023 : 		 PHIL DEMMEL присоединился на сцене к NITA STRAUSS

8 июл 2023 : 		 CHRIS MOTIONLESS в новом видео NITA STRAUSS

20 июн 2023 : 		 Видео с выступления NITA STRAUSS

17 июн 2023 : 		 NITA STRAUSS открыла тур

16 июн 2023 : 		 NITA STRAUSS исполнила кавер-версию PANTERA

6 июн 2023 : 		 DOROTHY в новом видео NITA STRAUSS

1 июн 2023 : 		 NITA STRAUSS — о работе над песнями с вокалом

26 май 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES в новом клипе NITA STRAUSS

22 май 2023 : 		 KASEY KARLSEN едет в тур с NITA STRAUSS

12 май 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES в новом треке NITA STRAUSS

30 мар 2023 : 		 NITA STRAUSS — о появлении ALICE'a COOPER'a на её сольном альбоме

22 мар 2023 : 		 ALICE COOPER в новом треке NITA STRAUSS

21 фев 2023 : 		 NITA STRAUSS провела мастер-класс

11 янв 2023 : 		 NITA STRASS восстанавливается после операции

9 янв 2023 : 		 NITA STRAUSS: «Я заметно выросла!»

6 янв 2023 : 		 NITA STRAUSS о плохих советах в юности

26 ноя 2022 : 		 NITA STRAUSS проведут новую операцию

25 окт 2022 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ в новом видео NITA STRAUSS

25 окт 2022 : 		 NITA STRAUSS исполнила новый сингл

12 окт 2022 : 		 Новый альбом NITA STRAUSS выйдет в 2023 году

4 сен 2022 : 		 NITA STRAUSS в новом видео DEMI LOVATO

31 авг 2022 : 		 NITA STRAUSS представила новый сингл
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NITA STRAUSS хвалит партнера



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NITA STRAUSS в рамках недавней беседы ответила на вопрос, работает ли её партнер, Josh Villalta, над чем-то большим, чем просто роль менеджера и барабанщика:

«Ну, на самом деле, помимо того, что он мой барабанщик и менеджер, он сам работает над альбомом, который... Я понимаю, что говорю необъективно, но он очень хорош. Его альбом, который он готовит, просто невероятен. Так что я не могу дождаться... Теперь, когда цикл работы над этим альбомом ["The Call Of The Void"] идет полным ходом, альбом вышел, надеюсь, это позволит ему уделять чуть больше времени работе над собственным материалом, ведь он так хорош!»




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