NITA STRAUSS хвалит партнера

NITA STRAUSS в рамках недавней беседы ответила на вопрос, работает ли её партнер, Josh Villalta, над чем-то большим, чем просто роль менеджера и барабанщика:
«Ну, на самом деле, помимо того, что он мой барабанщик и менеджер, он сам работает над альбомом, который... Я понимаю, что говорю необъективно, но он очень хорош. Его альбом, который он готовит, просто невероятен. Так что я не могу дождаться... Теперь, когда цикл работы над этим альбомом ["The Call Of The Void"] идет полным ходом, альбом вышел, надеюсь, это позволит ему уделять чуть больше времени работе над собственным материалом, ведь он так хорош!»
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