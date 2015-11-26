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Nita Strauss

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22 дек 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Если бы "Stairway To Heaven" вышла сейчас, ныли бы и из-за неё»

7 сен 2020 : 		 NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот

27 май 2020 : 		 ALICE COOPER о NITA STRAUSS

15 май 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Семь песен готово!»

8 май 2020 : 		 NITA STRAUSS: «На альбоме будет один вокалист, а может, и два!»

13 апр 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Хочу донести нечто важное этим альбомом»

18 мар 2020 : 		 NITA STRAUSS о коронавирусе: «Закончу альбом!»

23 янв 2020 : 		 NITA STRAUSS на NAMM

15 дек 2019 : 		 NITA STRAUSS представила новое видео

9 окт 2019 : 		 KORE ROZZIK присоединился к NITA STRAUSS для кавер-версии ALICE COOPER

27 сен 2019 : 		 NITA STRAUSS работает над новым альбомом

20 май 2019 : 		 NITA STRAUSS и участники FOZZY исполнили песню STUCK MOJO

16 май 2019 : 		 NITA STRAUSS выступила с EVANESCENCE

15 май 2019 : 		 Новое видео NITA STRAUSS

9 май 2019 : 		 NITA STRAUSS объявила фитнес-конкурс с призами

6 мар 2019 : 		 Дебютный альбом NITA STRAUSS выйдет на виниле

15 янв 2019 : 		 Акустика от DAVID DRAIMAN и NITA STRAUSS

2 янв 2019 : 		 NITA STRAUSS сказала, что с удовольствием сыграла бы с METALLICA

9 дек 2018 : 		 NITA STRAUSS о самоубийстве Джилл Янус: «Я этого не ожидала»

21 ноя 2018 : 		 NITA STRAUSS открыла тур

19 ноя 2018 : 		 Новое видео NITA STRAUSS

24 окт 2018 : 		 Видео импровизации NITA STRAUSS и STEVE VAI

30 сен 2018 : 		 Новый альбом NITA STRAUSS выйдет осенью
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|||| сегодня

NITA STRAUSS: «Если бы "Stairway To Heaven" вышла сейчас, ныли бы и из-за неё»



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NITA STRAUSS в рамках беседы c Rob's School Of Music ответила на вопрос о том, какой бы она дала совет девочкам в мире мальчиков в коже:

«Честно говоря, мой совет для девушек точно такой же, как и для парней: никакой разницы. Всегда будут люди, которые в тебе сомневаются, независимо от того, кто ты, независимо от того, где ты живёшь, независимо от того, насколько ты хорош.

Я на днях говорила с [бывшим парнем и менеджером] Джошем [Виллальта]. Возьмите METALLICA, мы как раз говорили о них — об успешнейшей металлической группе, которая когда-либо существовала в истории. Они выпускают что-то новое, а люди постоянно их поносят. Если бы [LED ZEPPELIN] выпустили "Stairway To Heaven" сегодня, люди бы просто жаловались и ныли на YouTube, в комментариях Blabbermouth и т п. Ты не можешь угодить всем — не в наше время и не в нашу эпоху. Так что не надо слишком фокусироваться на том, чтобы угодить всем, не нужно сильно фокусироваться на скептиках и негативе, который есть повсеместно, а сосредоточиться на том, чтобы работать как можно усерднее, выполняя свою работу как можно лучше. Всегда старайтесь не торопиться. Приходите готовыми. Не задавайте много вопросов, когда идёте на прослушивание. Всегда приходите на 15 минут раньше. Всегда будьте самыми профессиональными, самыми простыми. И быть лёгким в общении — для девушки это вроде как важно. Потому что в этом отношении, судя по моему опыту, ещё не всё гладко. Ты же не хочешь, чтобы люди ходили вокруг и говорили: "У неё месячные" или что-то вроде того. [Смеётся].

Для парней и девчонок появиться вовремя — и я продолжаю говорить "вовремя", потому что вовремя — это очень важно. Работать на опережение очень важно, но при этом нужно быть суперпрофессионалом. С другой стороны, нельзя позволять негативу укрепиться в мыслях ровно так же, как и позволять похвальным отзывам там засесть. Потому что как только о тебе пойдёт дурная слава, ты начнёшь становиться узнаваемым, люди начнут говорить какие-нибудь сумасшедшие вещи: "Ты лучший гитарист в мире", "Никто никогда не был лучше тебя", и всё в таком духе. И если ты начнёшь верить в это, ничего хорошего из этого не выйдет. Ничего хорошего не происходит, если верить, что ты лучший, и ты никогда не сможешь совершенствоваться, ты никогда не сможешь стать лучше, и ты никогда не сможешь вырасти как артист. Не менее важно закрыть глаза на скептиков, игнорировать людей, которые просто скажут вам, что вам не нужно прогрессировать, ведь вы и так уже достаточно хороши. Ты всегда должен становиться лучше. Ты всегда должен прогрессировать. Ты всегда должен быть лучше настолько, насколько можешь!»

NITA STRAUSS Dismisses Internet Haters:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Red One


22 дек 2020, 17:29		Ныли бы из-за всего.


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