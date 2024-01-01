Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 36
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*SEPULTURA открыла тур 16
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 15
*BURTON C. BELL представил первое видео 14
*BRIAN JOHNSON, IGGY POP, PAUL RODGERS на новом альбоме SLASH 12
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 12
*Читайте нас в Telegram! 10
*Новое видео PAIN 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 36
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*SEPULTURA открыла тур 16
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 15
[= ||| все новости группы



*

Nita Strauss

*



10 мар 2024 : 		 NITA STRAUSS об Эдди Ван Халене

13 фев 2024 : 		 NITA STRAUSS присоединилась к 'G3'

12 янв 2024 : 		 NITA STRAUSS о любви к LED ZEPPELIN

19 ноя 2023 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ выступила с NITA STRAUSS

21 окт 2023 : 		 NITA STRAUSS: «Приглашение Marty для меня знаково»

24 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS хвалит партнера

18 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS о появлении на пластинке вокалиста IN FLAMES

14 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS — о восстановлении после операции

12 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS — о троллях

10 июл 2023 : 		 PHIL DEMMEL присоединился на сцене к NITA STRAUSS

8 июл 2023 : 		 CHRIS MOTIONLESS в новом видео NITA STRAUSS

20 июн 2023 : 		 Видео с выступления NITA STRAUSS

17 июн 2023 : 		 NITA STRAUSS открыла тур

16 июн 2023 : 		 NITA STRAUSS исполнила кавер-версию PANTERA

6 июн 2023 : 		 DOROTHY в новом видео NITA STRAUSS

1 июн 2023 : 		 NITA STRAUSS — о работе над песнями с вокалом

26 май 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES в новом клипе NITA STRAUSS

22 май 2023 : 		 KASEY KARLSEN едет в тур с NITA STRAUSS

12 май 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES в новом треке NITA STRAUSS

30 мар 2023 : 		 NITA STRAUSS — о появлении ALICE'a COOPER'a на её сольном альбоме

22 мар 2023 : 		 ALICE COOPER в новом треке NITA STRAUSS

21 фев 2023 : 		 NITA STRAUSS провела мастер-класс

11 янв 2023 : 		 NITA STRASS восстанавливается после операции

9 янв 2023 : 		 NITA STRAUSS: «Я заметно выросла!»

6 янв 2023 : 		 NITA STRAUSS о плохих советах в юности

26 ноя 2022 : 		 NITA STRAUSS проведут новую операцию
Показать далее
| - |

|||| сегодня

NITA STRAUSS об Эдди Ван Халене



zoom
NITA STRAUSS в рамках визита на радиостанцию WRIF ответила на просьбу ведущего сказать несколько слов об отце Wolfgang'a Van Halen'a:

«Я была на вашем последнем концерте VAN HALEN [в октябре 2015 года]. Я был на лужайке на последнем шоу в Hollywood Bowl. И да, у нас были общие тур-менеджеры, у нас было много общей команды за эти годы, и просто как фанат я всегда с трепетом и благоговением относилась к гитарной игре твоего отца и всегда хотела подражать ему сама»






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 91

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом