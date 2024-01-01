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NITA STRAUSS об Эдди Ван Халене



NITA STRAUSS в рамках визита на радиостанцию WRIF ответила на просьбу ведущего сказать несколько слов об отце Wolfgang'a Van Halen'a:



«Я была на вашем последнем концерте VAN HALEN [в октябре 2015 года]. Я был на лужайке на последнем шоу в Hollywood Bowl. И да, у нас были общие тур-менеджеры, у нас было много общей команды за эти годы, и просто как фанат я всегда с трепетом и благоговением относилась к гитарной игре твоего отца и всегда хотела подражать ему сама»











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