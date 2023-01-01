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NITA STRAUSS — о работе над песнями с вокалом



NITA STRAUSS в рамках беседы с The Rock Experience With Mike Brunn ответила на вопрос, почему для нового альбома она сделала и композиции с вокалом:



«Это было естественное развитие, я думаю. Как артист я думаю, что нужно всегда расти и подталкивать себя. И я не хотела оставаться на прежнем уровне и продолжать делать одно и то же снова и снова. Я стараюсь делать так во всех аспектах своей карьеры, так что это казалось естественным следующим лучшим шагом».



На вопрос о том, как она решает, на какие песни наложить вокал, а какие оставить в качестве инструментальных композиций, она ответила:



«Для меня лично процесс сочинения инструментальной композиции сильно отличается от процесса работы над песней, которая будет предназначена для вокалиста. И это на самом деле потому, что для инструментальной песни нет никаких правил. Песня может длиться две минуты; а может длиться 15 минут; она может быть как быстрой, так и медленной, со сменой клавиш и темпа... Это настоящий Дикий Запад. [Смеётся]. А если вы пишете для вокалиста, внезапно все эти ограничения становятся на свои места: песня не может быть слишком короткой; она не может быть слишком длинной; она должна быть в тональности, достаточно удобной для певца, которого вы выбрали; она не может быть настолько быстрой, чтобы он не мог петь вокальные партии, или настолько медленной, чтобы это было неудобно для его исполнения. Если песня попадёт на радио, она должна соответствовать определённому формату по длине и аранжировке. Появляются все перечисленные ограничения. Поэтому для меня не было ни одного трека, который бы говорил: "Всё может пойти в любую сторону", потому что инструментальные композиции я просто выплёскиваю, а вокальные [песни] построены более тщательно».







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